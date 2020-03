Man Utd envoie un message à Liverpool tandis que Mikel Arteta obtient un “ trajet facile ”

Admission impossible

“Le héros de DERBY, Scott McTominay, a admis qu’il se délecterait de la défaite de Manchester City” – Le soleil.

Et là, vous pensiez tous qu’il se vautrerait dedans.

Raconter une histoire

“JUBILANT Ole Gunnar Solskjaer a célébré la gloire du derby et a ensuite déclaré à Manchester City et Liverpool: Nous sommes sur le chemin du retour” – Neil Custis, Le soleil, sous un sous-titre “Boss rêvant à nouveau de titres”.

Crier l’équipe que vous venez de battre est assez juste. Mais «dire» à celui qui a 37 points d’avance autre chose que «tu es assez bon» semble courageux.

Bien sûr, Solskjaer a déclaré: «Nous sommes Manchester United et cherchons à attraper les équipes devant nous». Et c’est hilarant car il rappelle toujours aux gens qui il gère. Mais ils sont cinquièmes; «Les équipes devant nous» sont Chelsea et Leicester, pas Liverpool.

Mais quels sont ces «titres» dont Man Utd «rêve» maintenant? Comme Solskjaer l’admet lui-même: “Nous savons qu’il nous manque un, deux, trois joueurs et une certaine expérience pour être considéré comme un prétendant au titre.”

Considérez-vous comme «dit», Liverpool.

Course de bateau

Mais quel a été le principal résultat de Custis (maintenant) Man Utd gagne à Old Trafford?

“Ils n’ont vraiment pas besoin que Paul Pogba fasse basculer ce bateau.”

Eh bien, sinon, remplirez-vous la colonne en pouces?

Cour martiale

“Regardez la superbe femme d’Anthony Martial se déchaîner dans les tribunes après que l’attaquant de Man Utd a décroché le but dans la victoire en derby contre Man City” Le site Web de Sun.

Non, c’est assez bizarre – Mediawatch.

L’arme du jeu

Henry Winter dépense plus de 1000 mots et 13 paragraphes louant Man Utd dans Les temps, avec «le cerveau» et «la fanfaronnade» du «catalyseur», a notamment salué Bruno Fernandes.

Il fait une seule mention d’Ilkay Gundogan – «Premièrement, [Mike Dean] agacé City en accordant un coup franc à United quand Ilkay Gündogan défia Fernandes – telle était l’inefficacité de l’Allemand.

Sur la page opposée au rapport de Winter, les notes des joueurs d’Ian Whittell donnent à Fernandes une «force motrice majeure» de 8/10. Gundogan? Eh bien, il obtient exactement la même note. Il ressemblait définitivement au deuxième meilleur joueur sur le terrain.

Beaux-arts

Arsenal a battu West Ham samedi. Ils n’étaient pas convaincants et chanceux. Mais c’était précisément le genre de match qu’ils auraient perdu il n’y a pas longtemps.

C’est beaucoup négligé par l’ancien milieu de terrain Stewart Robson, qui utilise sa plate-forme d’une entrevue avec Le soleil suggérer que Mikel Arteta n’est vraiment pas tout ça.

“Je pense sincèrement que Mikel Arteta obtient un tour facile des fans d’Arsenal et des médias.”

Il est. Parce qu’il va plutôt bien. C’est comme ça que ça marche.

«Les supporters n’aimaient pas Unai Emery et quand Arteta est arrivé, il était presque considéré comme le sauveur.

«Mais est-ce que je pense qu’Arsenal est maintenant une meilleure équipe que sous Emery? Désolé, je ne pense pas. “

Même dans les termes les plus élémentaires, ils le sont clairement. Arsenal avait 22 points en 17 matchs sous Emery pour commencer la saison, et a 18 de 11 sous Arteta. Ils marquent à un rythme à peu près similaire et se sont considérablement améliorés en défense. Ce n’est même pas proche.

C’est loin de l’article fini – Arteta n’est même pas dans trois mois dans un contrat de trois ans et demi – mais c’est incontestablement mieux que ce qui l’a précédé.

“Ils ont été devancés dans de nombreux matches et ne semblent pas avoir de plan de match du tout.”

Ils ont été surclassés dans de nombreux matchs … mais ont le moins de défaites en Premier League depuis sa nomination, avec les leaders en fuite Liverpool. Et l’idée qu’ils «n’ont aucun plan de match du tout» est manifestement fausse. Vous ne pouvez pas simultanément «n’avoir aucun plan de match» et ne perdre qu’une seule fois en 11 matchs.

“Quelqu’un m’a dit samedi que si Arsenal ne faisait pas partie des quatre premiers, beaucoup de ses meilleurs joueurs voudraient bouger. Ma réponse était: Quels sont les meilleurs joueurs? Mis à part Pierre-Emerick Aubameyang, je ne vois pas d’équipes comme Liverpool ou Manchester City qui veulent l’équipe actuelle des Gunners. »

Imaginons que c’est vrai (Gabriel Martinelli voudra peut-être un mot). Dans ce cas, Arsenal a une équipe affligeante, mais vous affirmez qu’Arteta “obtient une conduite facile” pour en tirer des résultats positifs. Et c’est idiot.

Robson poursuit en discutant de West Ham, car il a également joué pour eux et l’un d’eux ne peut être qu’un expert sur un jeu entre deux équipes avec lesquelles il était lié il y a 30 ans ou plus.

«Leur rythme de travail a été meilleur lors de leurs trois derniers matchs et le patron David Moyes espère que cela continuera pour le rodage.»

West Ham gagne deux et perd six des dix matches de championnat sous Moyes et il y a des signes positifs. Arsenal gagne quatre et perd l’un des 11 matchs de championnat sous Arteta et lui et ils sont sh * te. Sûr.

Déclaration de Basham

Mediawatch vous présente, dans son intégralité, l’explication de Garth Crooks d’avoir choisi Chris Basham dans son BBC Sport équipe de la semaine:

«Que faisait-il là-bas? Chris Basham en jeu ouvert reçoit le ballon dans la surface avec le dos au but, le passe au-dessus de la tête de Kenny McLean et prend une touche avant de mettre son effort sur la barre. Sa réaction a indiqué qu’il pensait qu’il aurait dû mettre Sheffield United 2-0. Maintenant, Basham est un défenseur central et n’a pas la réputation de marquer des buts, donc je veux savoir à quoi il pense jouer? Basham a été exceptionnel cette saison pour les Blades. Je ne suis toujours pas fou de leur style de jeu, mais ils ont un esprit incroyable. »

a) Choisir un défenseur apparemment au motif qu’il a presque marqué un but audacieux.

b) Se demandant simultanément “à quoi il pense jouer”.

c) Déclarant qu’il «n’est toujours pas fou» du «style de jeu» employé par une équipe 7e de Premier League et félicité par Jurgen Klopp, Pep Guardiola et divers autres pour leur innovation tactique.

Ne change jamais, Garth.

Question, comment aimez-vous cette connaissance que j’ai apportée?

Est-ce que John Cross oublie une certaine visite récente à Anfield quand il suggère qu’une défaite 4-0 à Chelsea “était aussi le point le plus bas” du règne d’Everton de Carlo Ancelotti jusqu’à présent?

Image miroir

“Kinsey Wolanski, le dernier joueur de la Ligue des champions, s’est fracturé la cheville lors d’un incident de parachutisme” – Site Web de Daily Mirror. La section des nouvelles du football. Euh…



