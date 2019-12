Man Utd est le nouveau Liverpool – Ole out!

Vous avez beaucoup de temps pour terminer vos achats de Noël alors envoyez-nous un mail à la place: theeditor@football365.com…

Le nouveau Liverpool– Intensifier lorsque de grandes équipes viennent en ville, gardant les fans dans un cycle éternel d'optimisme mal placé. – Incapable de battre constamment les pires équipes de la ligue – Les gens de l'extérieur trouvent la base de fans hilarante pour leur confiance profondément placée dans la gestion et les joueurs qui ne sont clairement pas assez bons pour le niveau supérieur.

Manchester United – vous êtes le nouveau Liverpool. Je me souviens même de quelques fans de Man Utd écrivant dans la boîte aux lettres pour nous dire que si Ole avait du temps, l'année prochaine serait leur année après le résultat de Man City!

La dernière partie hilarante de tout cela est que tout le monde sait que le club est riche et dirigé par des idiots. Donc, toutes les autres équipes attendent de vous arnaquer pour leurs joueurs ordinaires qui ne sont pas réellement à un niveau supérieur à celui des personnes sur lesquelles vous évoluez pour d'énormes pertes. Les Glazer aiment la vie, alors tant que vous continuez à acheter des chemises, à assister à des jeux et à payer vos abonnements Sky, rien ne changera.

Étant donné que votre base de fans est suffisamment stupide pour trouver l'hilarité dans la chanson sur l'alimentation des scousers, tout en ignorant que 1 enfant sur 3 à Manchester vit dans la pauvreté, je ne doute pas que vous continuerez tous à remplir les poches du vitrier, n'assurant ainsi rien de significatif. . Voici les bonnes nouvelles: aussi positives que les coups de Man City, il semble que rien n'a changé. En fait, De Gea gagne maintenant 350k £ par semaine quand il les jette dans le filet sur une base hebdomadaire, donc au moins il gagne 5 millions de livres sterling par an alors qu'il se demande où sa carrière aurait pu aller s'il avait laissé le feu bâtiment quand il avait encore une réputation de gardien de haut niveau.Minty, LFC

Ole outOubliez les histoires de changement de culture. C'est une excuse fatiguée pour gagner du temps alors que vous devriez exiger des résultats de joueurs de calibre international. C’est une mauvaise gestion.

Une performance médiocre contre Everton n'a entraîné aucune répercussion et, par conséquent, aucune réaction. C’est une mauvaise gestion.

Si vous ne pouvez pas évoquer de réponse, assurez-vous que vous êtes vu pour essayer d'en obtenir une. Ne pas le faire est une abdication de responsabilité. C’est une mauvaise gestion.

Avoir d'énormes ressources et obtenir des résultats médiocres… vous l'avez deviné! C’est une mauvaise gestion.

Vous connaissez l'arbre par son fruit et le fruit est pauvre. Il est temps de se débarrasser: Ole Out!Joel Sparks, Flintshire

… Cher Père Noël, cette année pour Noël, je voudrais que Mauricio Pochettino devienne le nouveau manager de Man Utd s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas énorme pour vous car Everton vient de recevoir Ancelotti!

J'espère avoir été un assez bon garçon cette année, je veux dire que je fais toujours mon recyclage et j'ai jeté quelques clochards dans une chemise de Liverpool pour qu'il puisse enfin passer à une chemise de Villa. Il a dit qu'il n'était pas un clochard mais je n'en suis pas si sûr.

Merci Père Noël,

Ben, Up T’North

brume rougeJe viens de finir de bouillonner en regardant une autre performance pathétique de Man Utd et je sens que je dois évacuer ma colère!

Utd était absolument horrible! Chaque joueur devrait avoir honte de cette performance, il n'y avait aucun cœur, effort ou fierté pour aucun des joueurs sur le terrain.

Je me sentais mal pour le milieu de terrain d'Utds si je suis honnête, je pense que c'est Gary Neville qui a marqué notre mouvement des trois avant comme une plaisanterie il y a quelques semaines, je crains qu'il ne se trompe cependant car c'est notre mouvement des quatre avant qui était une blague aujourd'hui! Pas une seule fois je n'ai vu une bonne course de l'un d'eux.

Rashford est censé être sous la forme de sa vie, mais il a fait ce qu'il a fait toute la saison et a fracassé des coups de feu à des kilomètres de distance et dévalé des ruelles aveugles. Je ne vois vraiment pas quel est le plan dans des jeux comme ça?! Martial est un dieu horrible à jouer en tant que numéro 9, son jeu de hold-up est horrible et il n'amène personne du tout dans le jeu. Je ne comprends vraiment pas comment Ole n’a pas remarqué que nous sommes affreux contre les équipes qui s’assoient, alors au lieu de jouer à ces démons de la vitesse pour prendre du retard, essayez autre chose.

Oui, nous n’avons peut-être pas les joueurs pour changer notre façon de jouer actuellement, mais un joueur extraordinaire ne changera pas tout cela non plus.

Si j'étais Ole, je fouetterais Martial (ou le garderais pour tourner avec Rashford, se faire tirer dessus de Pogba et dépenser de l'argent pour un avant-centre approprié et un milieu de terrain offensif (plus un autre ailier droit si l'argent le permet).

Maguire, Lindelof, Wan Bissaka et Shaw sont une belle ligne arrière, le problème est que les joueurs au sommet ne contribuent pas comme ils devraient l'être.Joe

… Comme je l'avais prédit la semaine dernière, Watford a battu Utd. Comment se fait-il que les joueurs n'aient pas pu se lever pour ce jeu? Comment se fait-il que Solskjaer n’ait pas pu les motiver? Déchets absolus. Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes, mais ils ne le sont pas.

CordialementKen, Cork, Irlande

Pearson mange des loups pour le petit déjeunerEn voyant Watford montrer les qualités de combat qui pourraient leur donner une chance, je me souviens de l'histoire de la façon dont Nigel Pearson a combattu une meute de loups qui l'avaient entouré en Transylvanie, gouillant les yeux d'un chien de sang.

En d'autres termes, ne plaisante pas. Imaginez-le entraîner cette férocité à Troy Deeney. Et ayez peur.Schlomo Jenkins

Racisme laidBonjour à tous

A écrit dans quelques semaines sur le racisme dans le jeu, et après avoir été au match Spurs v Chelsea hier, horrible de voir les fans de mon propre club le faire. Je voudrais discuter du jeu et de la façon dont les Spurs ont été mal configurés à partir de maintenant, mais cela semble être un problème mineur maintenant…

Le racisme n'est pas un problème de football comme je l'ai dit il y a quelques semaines et Gary Neville en a parlé avec éloquence hier soir (juste avant que le présentateur de Sky, David Jones, n'intervienne et protège les droits des entreprises à propos de cette opinion pour Gary seul … bravo)

J'ai mentionné il y a quelques semaines que le football peut essayer de lutter contre le problème, avec des joueurs blancs qui intensifient (exactement ce que Gary a dit, comment il regrette de ne rien faire il y a 15 ans quand Ashley Cole a été abusée). Mais comme on peut le voir, 15 ans plus tard, rien n'a changé.

Les annonces sur un tannoy ne vont pas arrêter les idiots énervés et ce n'est pas quelque chose pour Rudiger de changer. C’est pour tous les joueurs, et en particulier pour les joueurs seniors, les Kane, etc., d’intensifier si cela se reproduit et de mener l’équipe. À l'heure actuelle, tout se concentre à juste titre sur Rudiger, il a donc été la victime. Mais cela ne devrait pas seulement affecter Rudiger. Cela devrait affecter ses coéquipiers, ses adversaires, chaque joueur. Parce que je peux vous dire maintenant que ce sera dans l'esprit de joueurs comme Danny Rose et Dele Alli.

Ce n'était pas si mal il y a 10/15 ans parce que le racisme * a été normalisé dans les hautes fonctions, quotidiennement dans les médias. Et malheureusement, je ne pense pas que le football va aider à le résoudre pendant que les gens lisent continuellement The Sun and Mail dans leur vie.

Je suppose que je devrais être reconnaissant de ne pas me faire botter la tête comme pour les autres Asiatiques des années 70 et 80.Dip, North Stand Tottenham (Chelsea méritait la victoire, Jose s'est trompé massivement avec Sissoko et Dier au milieu).

Éperons affreuxJose Mourinho est aussi pertinent maintenant que Kenny Dalglish. Les deux gagnaient des trophées.

Si quelqu'un pense qu'un «milieu de terrain» qui comprend un dogsh **, Eric Dier et Sissoko pourraient créer quelque chose de surprenant et / ou dominer toute équipe à moitié décente doit être limogé. Ou s'ils gèrent l'équipe, ils doivent expliquer pourquoi, de toute évidence, les joueurs supérieurs ne jouent pas dans le milieu de terrain central.

Mourinho n'offre apparemment rien. Sous Pochettino, il y avait une façon assez évidente d'attaquer une défense compacte (même si elle était beaucoup trop lente sans aucun danger car les milieux de terrain profonds – à moins qu'Eriksen n'y ait joué – ne tiraient pas). Ce jeu montre que Mourinho n'a aucun plan. Rien. Tomber.

Ce n'était pas agréable non plus de voir cette semaine le cascadeur chorégraphié Jose et Levy PR avec Jose disant qu'il ne voulait pas dépenser pour de nouveaux joueurs. Même le plus grand idiot du monde peut voir que les éperons ont besoin de nouveaux joueurs. Il n'est sûrement pas si stupide ??? Ou l'est-il? C'est sa dernière chance! Peut-être qu'il est tellement nul qu'il ne peut pas voir à quel point c'est mauvais?

Le pire, c'est qu'ils ne sont pas revenus – tout comme le match United.Dave, Winchester Spurs (profit FC)

Pas ce genre de joueur?Eh bien, quelle performance de Chelsea, Lampard a obtenu sa place tactique, Willian et Mount ont réalisé les performances de Man of the Match et, dans l'ensemble, nous avons été très impressionnants.

Une chose controversée que je dirai concerne Son, il n'est pas si Mr Nice Guy dans mes livres, on pourrait dire que la rupture de la cheville Gomes était purement accidentelle, mais sa réaction à Rudiger où il pousse sa jambe dans la poitrine du défenseur de Chelsea montre un mauvaise intention et il a été renvoyé à juste titre.Mikey, CFC

Champions du monde?Si L'intention de Fred était de se mettre sous la peau de tous les fans de Liverpool puis jove qu'il a réussi. Façon de mordre les gars et les lasses.

De plus, je suis un fan d'Arsenal: 1) nous sommes un peu merdiques, laissons ça de côté2) absolument pas de hache à broyer avec Liverpool, ils se débrouillent bien.

Mais quand est-ce que gagner la coupe du monde des clubs ou quelque chose comme ça est devenu une chose? N'est-ce pas un peu comme un bouclier de la communauté internationale?Andy

… En réponse à Raul H Garcia et à ses revendications de «tous les titres internationaux»… .J'ai dû oublier que la Coupe des vainqueurs de coupe existait avant les jours de Klopp et c'est vraiment dommage qu'ils n'auront jamais ce set complet!Gareth «un vérificateur des faits non amer». Sydney

L’avance de Liverpool se resserreraJe me suis juste assis après un week-end incroyablement long et j'ai pensé que je lirais la boîte aux lettres. Puis j'ai vu «Raúl H. García (j'avoue avoir déjà tweeté # KloppOut… en janvier 2017) le courrier électronique du LFC-YWNA 1892».

Jésus H Christ.

Vous avez tweeté Klopp? Quiconque ayant le moindre sens aurait dû voir que Klopp était, est et a toujours été la meilleure chose qui puisse arriver à Liverpool. Vous pourriez être pardonné de vous demander s'il pourrait réussir devant une ville riche en argent avec Pep au volant, mais tout le monde pouvait sûrement voir qu'il était de loin le meilleur manager que nous pouvions obtenir et était un match parfait – même si nous ne l'avons pas fait. t arriver là où nous en sommes maintenant.

De plus, la ligue n'est définitivement pas acquise. Nous reviendrons assommés et nous aurons une série de matchs incroyablement difficile à venir. Attendez-vous à ce que le plomb se resserre et que la pression monte d'ici la fin de janvier.Sam (inho)

En colère d'AbujaJe suis F365 depuis 7 ans maintenant et je n'ai jamais vu la nécessité d'écrire jusqu'à ce que mon club nomme une recrue comme manager alors que le club est actuellement en crise. Tout d'abord, je dois dire que je soutiendrai Arteta à partir de de notre prochain match. Mais je dois faire savoir à tous les fans qu'Arsenal a pris la mauvaise décision en nommant Arteta. S'il vous plaît, écoutez-moi. Premièrement, la seule raison pour laquelle Arteta a été nommé n'est pas parce qu'il est le meilleur pour le poste ou parce qu'il connaît le club. C'était parce qu'il était l'option la moins chère. Il est évident que nous avons besoin d'un coach d'expérience comme Ancelotti ou Allegri ou Pochettino. Je parie qu'Ancelotti nous aurait choisis avant Everton. Mais notre président veut quelqu'un qui puisse continuer à gérer les joueurs que nous avons maintenant avec les jeunes joueurs. Quelqu'un qui gagnera moins et ne demandera pas de coffre de transfert pour être compétitif. Il a donc opté pour Arteta. Deuxièmement, nous avons maintenant certains joueurs qui ne voudront pas jouer sous Arteta et / ou Arteta ne voudront pas jouer comme Ozil, Aubameyang, Luiz. C'est donc une bonne occasion de se défaire de ces joueurs. Et la façon dont la presse (F365 incluse) achète les conneries de la direction d'Arsenal déborde est ennuyeuse de pleurer fort. Même les fans ne se plaignent pas.J'espère que je me trompe et j'espère sincèrement qu'Arteta nous fera tirer à nouveau et surtout nous qualifiera pour la Ligue des champions mais j'en doute sérieusement.Désolé pour la diatribe mais j'ai besoin de me le procurer. COYG !!!Abdulahi, Abuja, Nigéria