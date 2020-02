Man Utd est levé alors qu’un objectif majeur du milieu de terrain confie qu’il veut passer à l’été

Date de publication: jeudi 13 février 2020 9h15

Les Red Devils ont été stimulés par la nouvelle selon laquelle l’un de leurs objectifs prioritaires pour le mercato estival aurait dit à des amis [a] transfert à Man Utd ».

Avec l’incertitude persistante concernant l’avenir à long terme de Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer est fortement pressenti pour être à la recherche d’un meneur de jeu créatif en été pour complimenter l’arrivée récente de Bruno Fernandes.

James Maddison, duo de Premier League en hausse, et Jack Grealish ont tous deux souvent été associés à un changement d’été, bien que l’intérêt pour l’ancien de ces noms semble s’être refroidi ces dernières semaines.

Cela laisse la Villa talisman Grealish dans le réticule de Solskjaer, avec un expert expliquant pourquoi il conviendrait parfaitement à la moitié rouge de Manchester.

Grealish, qui a également été lié à Liverpool, a été leur performeur hors pair dans ce qui a été un retour difficile en Premier League pour Dean Smith.

Tottenham était impatient de signer à 24 ans lorsque Mauricio Pochettino était en charge l’été dernier et on pense qu’ils pourraient encore renouveler leur intérêt après avoir perdu Christian Eriksen face à l’Inter Milan en janvier.

Si les vilains succombent à la relégation, Grealish partira presque certainement cet été, et maintenant le dernier rapport du journal britannique The Mirror a accru la possibilité d’une telle sortie.

Le média (qui cite le Manchester Evening News) affirme que le joueur de 24 ans a “confié à ses amis qu’il souhaitait rejoindre Manchester United”.

Le milieu de terrain offensif a accumulé neuf buts et sept passes décisives ce terme, semblant souvent être la seule chose qui maintient parfois la tête de Villa hors de l’eau.

La perspective d’un troisième milieu de terrain avec Scott McTominay détenu et flanqué de Grealish et Fernandes semblerait être la combinaison parfaite pour Solskjaer en termes d’âge, de profil et de talent.

Le chef de la direction, Ed Woodward, a récemment parlé des transactions de transfert d’Utd, le commentaire clé se concentrant sur ce qui s’annonce comme un été chargé à Old Trafford.

«Notre processus de recrutement se concentre sur l’analyse et la sélection des joueurs au cours d’une saison, en vue du mercato d’été suivant. Dans le cadre de la reconstruction, nous voyons cet été à venir comme une opportunité importante, a déclaré Woodward. “

Pendant ce temps, la sensation frappante des adolescents Erling Braut Haaland a ri d’un élément comique de la poursuite ratée de Man Utd en janvier.

De nombreuses raisons avaient fait le tour expliquant pourquoi le transfert avait échoué, mais Haaland a fait exception avec une ligne de pensée particulière.

Lire l’histoire complète ici.