Man Utd et Chelsea recherchent un contrat d’été de 60 millions de livres sterling pour un attaquant de 18 buts

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 8:01

Chelsea et Manchester United verrouillent les cornes cet été alors qu’ils se battent pour signer Moussa Dembele, selon un rapport.

La paire de Premier League a tous deux désigné l’ancien Celtic comme cible cet été, selon le Daily Mirror.

Les deux clubs suivaient l’attaquant le mois dernier, mais Lyon a rendu difficile le départ du joueur de 23 ans.

FootMercato a rapporté que Chelsea avait une offre de 40 millions d’euros (33,97 millions de livres sterling) rejetée par Lyon, et Tottenham Hotspur a également échoué dans sa tentative pour le joueur de 23 ans le mois dernier

La publication française a en outre affirmé que United envisageait de faire une offre de 50 millions d’euros (42,46 millions de livres sterling) pour le Français, mais cela ne s’est jamais produit et United a plutôt signé Odion Ighalo comme solution provisoire.

Parler aux journalistes (via Objectif), Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a rappelé que Dembele ne serait pas vendu en janvier.

“Nos joueurs sont souvent ciblés”, a-t-il déclaré.

«Nous voulons Moussa Dembele et Lucas Tousart [linked with Hertha Berlin] rester.”

La position de Lyon pourrait bien changer cet été, surtout si une offre supérieure à 60 millions de livres sterling est déposée pour l’attaquant de 18 buts, qui est sous contrat jusqu’en 2023.

Côté d’Ole Gunnar Solskjaer ont besoin d’un attaquant ayant perdu Marcus Rashford à une grave blessure au dos, et sans option d’achat sur Ighalo, un emprunteur de 30 ans.

Chelsea quant à lui est déterminé à soutenir Frank Lampard sur le marché estival après que le patron des Blues n’a pas ajouté de nouvelles signatures le mois dernier.

Les Bleus suivaient Edinson Cavani et Dries Mertens, mais le rapport affirme que Lampard est un grand admirateur de Dembele, et à 23 ans, il pense que Chelsea obtiendra beaucoup plus de valeur de l’homme de Lyon.