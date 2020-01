Man Utd étoiles empêchant 60 millions de livres sterling de Bruno Fernandes

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 7:20

La tentative de Manchester United de recruter Bruno Fernandes continue de se prolonger, alors que les deux clubs restent en désaccord sur la valeur du milieu de terrain.

Le joueur de 25 ans a déclaré au club portugais qu’il souhaitait déménager à Old Trafford et aurait déjà convenu de conditions personnelles avec United pour un salaire de 130 000 £ par semaine.

Les discussions se poursuivent sur un accord pour le joueur, mais les rapports suggèrent qu’une annonce sur son transfert reste à une certaine distance alors que les deux clubs continuent de marchander sur les frais et sur la façon dont le paiement sera effectué.

Le sport réclame 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling) pour le meneur de jeu de 25 ans, un Uni ne veulent pas payer.

Cependant, United aurait vu Fernandes“Valeur à près de 50 millions de livres sterling, mais ont offert au Sporting un certain nombre de joueurs pour essayer de les rencontrer quelque part au milieu et les aider à se rapprocher de l’évaluation du club Primiera Liga.

En tant que tel, il est suggéré qu’un accord de compromis d’environ 60 millions de livres sterling soit conclu, avec United prêt à verser un acompte de 50 millions de livres sterling, et le reste soit en modules complémentaires liés aux bonus et avec un certain nombre d’étoiles marginales à Old Trafford offertes dans afin de nous rapprocher de la valorisation du Sporting.

Et tandis que le journal portugais A Bola prétend que c’est quelque chose que les deux clubs étaient prêts à explorer, le problème réside dans les joueurs proposés.

Selon le rapport, Marcos Rojo, Joel Pereira et Andreas Pereira ont tous été proposés au Sporting dans le cadre de l’accord. Mais il a prétendu que les stars des États-Unis avaient soit rejeté le Sporting, soit que le club avait rejeté ce qui leur était proposé – laissant les deux parties devoir revenir à la planche à dessin et avoir à éliminer ce qui était en vigueur, un accord en espèces uniquement.

Cela a apparemment laissé United patrouiller sur l’accord potentiel, et avec les deux clubs toujours à une certaine distance l’un de l’autre, des rapports dimanche affirmant que United sont maintenant prêts à explorer les opportunités de signer d’autres joueurs si la situation ne se résout pas rapidement.

Il est également rapporté que United a finalement déclaré au Sporting qu’un accord ne serait pas conclu à moins qu’il ne baisse les frais de Fernandes, qui avait semblait avoir fait sa dernière apparition dans le derby de Lisbonne contre Benfica vendredi soir.

Alternativement, il est suggéré que United puisse suspendre complètement le plan et chercher à la place à signer James Maddison ou Jack Grealish à la fin de la saison, les gros frais de ce mois-ci étant plutôt dépensés pour un nouvel attaquant. au milieu des craintes Marcus Rashford fait face à jusqu’à trois mois avec une fracture de stress dans le dos.

Solskjaer a admis après le match que le club pourrait chercher à signer un remplaçant pour l’homme d’Angleterre, déclarant: “Nous avons eu beaucoup de blessures pour les grands joueurs cette saison. C’est juste une situation malheureuse dans laquelle nous nous trouvons. Nous pourrions également envisager des accords à court terme qui pourraient nous mener à l’été.

“Nous n’avons pas désespérément besoin d’un attaquant, si le bon est là et qu’il nous convient … nous avons des joueurs qui luttent pour le coup.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’accord avec Fernandes avait été un problème, Solskjaer a poursuivi: «Aujourd’hui, ce n’est pas la fenêtre de transfert. Ça ne peut pas être ça parce que nous venons de jouer un match contre la meilleure équipe du pays en ce moment. S’il n’y a pas de questions sur le jeu, nous pouvons passer à autre chose. »

Quoi qu’il en soit, si les rapports sont exacts et au milieu d’un changement de priorités pour United, il semble qu’un accord pour Fernandes soit aussi loin maintenant pour United qu’il ne l’a jamais été.

Man Utd, quant à lui, a appris pourquoi un intimidateur de milieu de terrain de 40 millions de livres éclairerait le côté de Solskjaer.