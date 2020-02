Man Utd évite l’accord de Maddison après le développement d’un transfert clé

Date de publication: dimanche 9 février 2020 14h20

Des négociations avancées entre Leicester City et James Maddison concernant un nouveau contrat ont vu le milieu de terrain abaisser la liste des objectifs d’été de Manchester United, selon un rapport.

Maddison est devenu l’un des talents les plus recherchés de la Premier League ces dernières saisons après être devenu un élément clé de l’équipe de Leicester.

Sept buts et sept passes décisives au dernier trimestre ont été suivis de six buts et trois passes décisives dans la campagne actuelle, ainsi qu’un mot à dire dans le débat sur qui devrait commencer pour Gareth Southgate en Angleterre.

Maddison aurait été sur le radar de United depuis un certain temps maintenant, avec le patron Ole Gunnar Solskjaer désireux de concentrer sa reconstruction d’Old Trafford sur les jeunes talents affamés.

Les Red Devils n’ont rien fait pour le joueur de 22 ans l’été dernier et ont choisi de ne pas le faire en janvier, les Foxes ne voulant pas le laisser partir alors qu’ils poussaient vers les quatre premiers de Premier League.

Selon le Sunday Express, Maddison est actuellement en négociations avancées sur la signature d’un nouveau contrat à long terme au stade King Power.

L’accord devrait être finalisé avant la fin des vacances d’hiver de la Premier League le week-end prochain, prenant le contrat de Maddison dans les East Midlands après sa date de fin actuelle de 2023.

En tant que tel, Uni ont refroidi leur intérêt pour l’Anglais, avec Jack Grealish d’Aston Villa en haut de la liste de souhaits du club.

Grealish a eu une influence similaire pour Villa cette saison après avoir franchi le cap du Championnat.

Des informations parues ailleurs dans les journaux de dimanche ont affirmé que Grealish avait convenu de conditions provisoires avec les Red Devils lors d’un déménagement estival.

Le dernier rapport indique qu’aucune discussion officielle n’a encore eu lieu entre les deux clubs, mais que Grealish a fait une recherche de logement en prévision du déménagement.

