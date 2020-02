Man Utd exhorté à signer un trio de 250 millions de livres sterling pour donner à Liverpool la “ course pour leur argent ”

Date de publication: samedi 22 février 2020 12:00

Robbie Savage revendique Manchester United pourrait défier le titre de Premier League s’ils signent Kalidou Koulibaly, Jadon Sancho et Jack Grealish en été.

Selon le spécialiste de BT Sport, Robbie Savage, qui pense qu’Ole Gunnar Solskjaer n’est pas loin d’avoir une équipe gagnante, bien que Liverpool soit actuellement à 38 points des Red Devils.

Il a déclaré au Daily Mirror: «Si Solskjaer recevait 250 millions de livres sterling pour sortir et signer le défenseur central Kalidou Koulibaly, le meneur de jeu Jack Grealish et Jadon Sancho à l’avant, la meilleure équipe de Solskjaer serait capable de donner une course à Liverpool et Manchester City pour leur argent prochaine saison.

«Dans une chronique antérieure de cette saison, j’ai dit que United était à des kilomètres de Liverpool et de City. Mais s’ils peuvent battre d’autres clubs pour ces signatures majeures – et le football en Ligue des Champions serait le meilleur moyen de le faire – je pense maintenant qu’un retour vers le haut de gamme est réalisable avec un bon été sur le marché des transferts.

«Avant de vous précipiter pour que vos claviers soient en désaccord, tenez compte des faits. Cette saison, United a battu Chelsea à trois reprises. Ils ont battu City deux fois. Ils ont battu Tottenham.

«Et ils sont la seule équipe à avoir pris un point à Liverpool en Premier League.

«S’ils avaient battu des équipes plus près du fond, dans des matchs où ils devaient ramener tout le butin, au lieu de s’asseoir à trois points des quatre premiers, ils seraient en bonne voie pour le football de Ligue des champions la saison prochaine.

“En l’état, Solskjaer pourrait finir dans les quatre premiers, remporter la FA Cup – où United affrontera une réunion avec Wayne Rooney contre Derby au cinquième tour – et je m’attends à ce qu’ils progressent en Ligue Europa après le match nul 1-1 de jeudi soir. avec Bruges en Belgique.

“Il a eu une bonne fenêtre de transfert où il a atterri Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James. Maintenant, il est à une bonne fenêtre de former une équipe à son image. Tout à coup, le chemin de la rédemption commence à prendre forme. »

