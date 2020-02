Man Utd face à une nouvelle concurrence de trois rivaux Prem en course pour un as de 64 M £

Date de publication: vendredi 7 février 2020 19:38

Manchester United n’est pas la seule équipe de Premier League à s’intéresser à Kalidou Koulibaly, avec un rapport italien nommant trois rivaux pour la signature de la star de Napoli.

Le défenseur très apprécié était l’un des noms liés à United l’été dernier avant de battre le record du monde de transfert pour un défenseur en achetant Harry Maguire.

Le nom de Koulibaly reste dans les colonnes des potins, cependant, la saison turbulente de Napoli conduisant à l’incertitude sur l’avenir de plusieurs de leurs meilleures stars.

Le milieu de terrain Fabian Ruiz est lié à Man Utd, tout en attaquant Dries Mertens pourrait être raflé par Chelsea à l’expiration de son contrat – et Koulibaly est un troisième joueur que Naples risque de perdre.

Le défenseur sénégalais aurait récemment fait l’objet d’une énorme offre de contrat du Paris Saint-Germain, mais on pense que United est toujours intéressé à le signer pour jouer aux côtés de Maguire.

Cependant, le journal napolitain Il Mattino (via The Mirror) révèle que Chelsea, Arsenal et Tottenham Hotspur sont également dans la course pour lui.

Le trio londonien ou United aura de meilleures chances de le signer si Napoli rate la qualification européenne cette saison – l’équipe de Gennaro Gattuso étant actuellement en 10e position, mais sur une série de trois victoires successives dans toutes les compétitions.

Du quatuor de Premier League, United resterait le candidat le plus probable pour le joueur de 28 ans, dont la valeur pourrait avoir chuté à 64 millions de livres sterling.