Man Utd fait de Jimenez sa nouvelle cible n ° 1 avec une offre de 50 M £ en préparation

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 4:22

Manchester United se serait tourné vers le leader des Wolves Raul Jimenez dans sa recherche d’un nouvel avant-centre – et prépare un pari d’ouverture de 50 millions de livres sterling pour le Mexicain.

L’attaquant a déménagé à Molineux sur un premier contrat de prêt de Benfica à l’été 2018 et a eu un impact énorme lorsque les Wolves ont assuré le football européen à leur retour dans l’élite; Jimenez a terminé la campagne avec 17 buts en 44 matchs.

Cela a conduit à un mouvement de record de club permanent estimé à 32 millions de livres sterling au cours de l’été, l’ancien homme de l’Atletico Madrid signant un contrat à Molineux jusqu’en juin 2023.

Cependant, depuis lors, Jimenez a pris son jeu à un autre niveau et a déjà égalé son bilan de la saison dernière, portant son total à 34 buts en 76 apparitions pour l’ancienne médaille d’or.

Mais, selon Goal, c’est le record de Jimenez contre les équipes parmi les six premiers qui a particulièrement retenu l’attention de United, le Mexicain jouant un rôle dans 10 buts (marquant six fois) lors de matches contre eux depuis qu’il a rejoint l’équipe de Nuno Espirito Santo.

Et avec United qui cherche fermement à ajouter plus de puissance de feu à ses côtés en 2020, le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait envoyé son éclaireur principal pour effectuer trois contrôles sur lui récemment, y compris la récente victoire 3-2 sur Manchester City dans lequel Jimenez en a marqué un et en a créé un autre.

Et selon le rapport, Solskjaer est maintenant convaincu que Jimenez a ce qu’il faut pour mener la ligne pour United et le joueur de 28 ans est désormais en tête de leur liste de personnes recherchées.

Unis ont été lié aux mouvements de Timo Werner RB Leipzig et L’attaquant lyonnais Moussa Dembele, mais si le rapport est exact, c’est Jimenez qu’ils veulent avant tout avec un gambit d’ouverture de 50 millions de livres sterling en préparation.

Bien qu’il soit peu probable que les loups acceptent une telle offre, la partie Black Country craindra que des tentatives prolongées de United pour le signer ne le perturbent, avec Solskjaer admettant récemment que les Red Devils pourraient devoir adopter une approche patiente avec de nouveaux ajouts dans cette fenêtre.

“Parfois, vous pensez qu’un ou deux ajouts feraient bien parce que nous progressons vers quelque chose, mais cela dépend de la disponibilité de ces joueurs pour nous”, a déclaré le manager de United.

Jimenez a également été présenté comme une cible potentielle pour Manchester City et comme un remplaçant à long terme de Sergio Aguero. Cependant, le patron de la ville, Pep Guardiola, a insisté sur le fait que son équipe ne cherchait à signer aucun joueur dans la fenêtre d’hiver.

Bien sûr, cela pourrait changer si United faisait un pas, et le joueur sera très attentif lorsque United affrontera les Wolves à Molineux lors de leur match de troisième tour de la FA Cup samedi soir.