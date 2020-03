Man Utd fait un geste chic à 3 000 employés pendant la crise des coronavirus

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 8:18

Manchester United a promis de payer ses 3000 employés occasionnels même si le reste des matches de Premier League de cette saison sont forcés à huis clos ou annulés en raison de la crise des coronavirus.

L’impact de Covid-19 est profond et de grande envergure dans la société, laissant de nombreuses personnes s’inquiéter de leur emploi ainsi que de leur bien-être.

L’annonce de jeudi que le match professionnel en Angleterre ne reviendra pas avant le 30 avril au moins aura exacerbé les inquiétudes des employés, mais United a annoncé que les revenus de ses employés occasionnels seraient protégés.

Dans un communiqué, le club de Premier League a déclaré: «Manchester United paiera tous ses loyaux employés occasionnels de match et hors match, si les matchs de Premier League devaient être annulés ou joués à huis clos pour le reste de la saison.

“Ce geste de bonne volonté reflète la volonté du club de réduire l’incertitude financière à laquelle est confronté son personnel occasionnel, et reconnaît le rôle crucial qu’ils jouent dans la prestation de services aux supporters.”

Old Trafford doit encore accueillir quatre matches de Premier League cette saison et l’agence de presse PA comprend que le paiement aux 3000 employés occasionnels de United s’élèvera à plus de 1 million de livres au total.

Vice-président exécutif de United Ed Woodward a déclaré: «Nous comptons sur notre personnel exceptionnel pour offrir un service et une expérience exceptionnels aux fans d’Old Trafford.

«Nous comprenons que ce sont des circonstances sans précédent et nous voulons leur donner la sécurité quoi qu’il arrive concernant nos appareils restants cette saison.

«Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau tous nos partisans – et nos collègues – à Old Trafford dès que possible.»

La semaine dernière, United a annoncé qu’il versait 350 £ pour le voyage et l’hébergement de chaque supporter qui avait acheté un billet pour le voyage à LASK après que les mesures autrichiennes de Covid-19 ont vu le match aller de la Ligue Europa des 16 derniers matchs forcé à huis clos.

Liverpool paiera également une journée décontractée et du personnel de vente au détail pour les trois matches de Premier League à domicile qui ont été suspendus, a également compris PA.

Les paiements de bonne volonté seront effectués au prorata et coûteront au club, qui n’a pas de contrat de zéro heure, entre 200000 et 250000 £ pour chaque match et ils continueront d’évaluer la situation conformément aux mises à jour de la Premier League.