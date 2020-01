Man Utd fera deux signatures en janvier, alors que Solskjaer commente le discours frénétique de Bruno Fernandes

Date de publication: samedi 11 janvier 2020 9:38

Manchester United serait confiant de signer deux joueurs ce mois-ci alors qu’il se rapprocherait de Bruno Fernandes.

Ole Gunnar Solskjaer cherche à ajouter un milieu de terrain créatif à ses côtés et avec James Maddison qui serait hors de portée, le club a de nouveau été fortement lié à l’attaquant du milieu de terrain Fernandes.

Et la conversation s’est intensifiée de façon spectaculaire au cours des dernières 24 heures avec le journal portugais O Jogo qui raconte que Fernandes, 25 ans, se dirige vers Old Trafford.

Le rédacteur en chef du journal, Filipe Dias, a déclaré au podcast Transfer Talk de Sky Sports: «Jusqu’à présent, l’histoire est que United se rapproche vraiment de Bruno Fernandes.

“Mon journal, nous avons raconté plus tôt ce matin qu’il y avait des pourparlers entre les deux clubs et nous pensons qu’un accord pourrait être conclu dans les prochains jours, voire quelques heures, parce que le Sporting a vraiment besoin d’argent.”

Le rapport Athletic indique que les responsables de United pensent qu’ils peuvent obtenir deux nouveaux arrivants ce mois-ci et que l’un d’eux pourrait bien être Fernandes.

L’agent de Fernandes, Rui Guimaraes, du groupe Positionumber, a supprimé son compte après que la spéculation a affirmé que les responsables du Sporting Lisbon s’étaient rendus en Angleterre pour rencontrer des représentants de United.

Brunoooooooooooo ⏳⌚️

– Rio Ferdinand (@ rioferdy5) 10 janvier 2020

Rio Ferdinand, qui a reconnu plus tard n’avoir aucune information privilégiée, a attisé les flammes en tweetant “Brunoooooooooooo” vendredi soir et cela a apparemment été apprécié par Guimaraes avant de retirer son compte.

Fernandes était un nom qui a été lancé à Solskjaer lors de sa conférence de presse de vendredi, mais le Norvégien a donné peu après un rapport affirmant qu’il s’était envolé pour le Portugal la semaine dernière pour regarder Fernandes commencer dans la défaite 2-1 du Sporting Lisbonne à Porto.

“Nous revenons aux spéculations et nous allons regarder des matchs tout le temps”, a déclaré Solskjaer. “Quand je suis allé et où je suis allé n’a pas d’importance. (Fernandes) est un autre joueur d’un autre club dont je ne peux pas parler. “

En plus d’un milieu de terrain, United est également soupçonné de poursuivre un attaquant et ils semblent être entrés dans la course pour Moussa Dembele, selon Sky Sports.

“Ils (United) cherchent à signer un autre contrat”, a déclaré le journaliste de Sky Sports, Kaveh Solhekol. «On pourrait dire qu’ils n’ont pas vraiment remplacé Romelu Lukaku, avec tous les buts qu’il a marqués.

“Il y a quelques joueurs qu’ils regardent: l’un est Moussa Dembele à Lyon.”

