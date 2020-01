Man Utd ferait-il mieux de recruter dans le championnat?

Quelque chose à ajouter? Envoyez vos mails à theeditor@football365.com…

Ne vous précipitez pas, United

Suis-je le seul à penser que les gens aiment Ted, Manchester avez-vous tort sur l’approche actuelle de transfert de United?

L’équipe actuelle est remplie de joueurs comme Rojo, Fred et Matic; compromis qui n’étaient pas nos premiers choix, mais qui semblaient être au moins «une mise à niveau de ce que nous avions».

Beaucoup de nos signatures précédentes comme Schneiderlin et Lukaku ont été coupées du même tissu, et le résultat a été une équipe décousue et profondément imparfaite, bien inférieure à la somme de ses parties. L’attente a ses inconvénients, mais nous avons joué beaucoup trop souvent ces dernières années.

Les gens ne semblent jamais mentionner que lorsque Fergie a fait l’excuse «sans valeur sur le marché», il gagnait des trophées chaque année. Pendant ce temps, ses détracteurs le pressaient de remplir son milieu de terrain avec des joueurs moyens comme Charlie Adam et Stephen Ireland.

Inconnu J

Unis mieux lotis en EFL

Chaz, Essex, je comprends ce que vous essayez de dire, mais le problème avec votre suggestion est que la liste des cibles que vous pensez que United devrait viser est pratiquement toutes liée à nous. Vous mentionnez Houssem Aouar, Ruben Neves, Lautaro Martinez, Marcel Hakimi, Luis Alberto, Grealish, Maddison et Ndidi comme options; eh bien, quatre de ces joueurs sont en fait liés à nous, tandis que trois des quatre autres jouent tous dans des clubs qui ont une stature similaire (en termes de capacité / réalisation de football, pas financière) pour nous. Lyon et Dortmund sont toujours en Ligue des champions cette saison, tandis que la Lazio et Leicester occupent respectivement les 3e et 2e rangs de leurs ligues nationales et ont de bien meilleures chances de se qualifier pour la Ligue des champions de l’année prochaine.

Même en tant que fan partial de United, y a-t-il vraiment autant d’attrait pour que les joueurs quittent leurs clubs actuels pour rejoindre le «projet» actuel de United? Même si vous avez pris la volonté des joueurs de vouloir rejoindre United comme une certitude (ce qui n’est en aucun cas le cas), leurs clubs vont-ils sanctionner leurs ventes pour rien de moins que des frais astronomiques, sachant ce que nous avons payé pour Harry Maguire , et devant lui Lukaku, Pogba, Di Maria…

Le problème n’est pas que les fans de United, ou même nos critiques, pensent que United résout ce problème en dépensant simplement beaucoup d’argent. Le problème est que tout le monde sait (au moins) deux choses à propos de United: 1) nous sommes désespérés pour de nouvelles signatures, et 2) nous avons beaucoup (et une histoire de ne pas être très bon pour dépenser sagement) de l’argent. Chaque joueur de qualité que nous voulons coûtera énormément d’argent, simplement parce que nous savons que nous pouvons nous le permettre. Si les prix demandés dissuadent United, le club de vente potentiel n’est pas pire parce qu’il a conservé son actif. C’est comme lorsque Disney a acheté le terrain pour ses parcs à thème il y a longtemps; ils l’ont fait sous cape et poignard, sous des sudonymes et des sociétés écrans, parce qu’ils savaient que dès que les propriétaires fonciers verraient que c’était Disney, le prix augmenterait au-delà de toute croyance.

Le reste du monde du football a vu United arriver et c’est le prix que nous devons maintenant payer pour notre glorieux chef de la direction, lui donnant constamment la routine Billy Big-Bollocks sur la façon dont il est facile pour nous de gagner de l’argent malgré que l’équipe soit complètement merdique depuis 6 ans. Les joueurs que nous visons ne sont pas des superstars prêtes à l’emploi – nous achetons (ou du moins maintenons l’illusion de) la bonne piscine où nous en sommes actuellement, c’est juste que ce calibre de joueur de ce calibre de club n’est plus aussi facilement achetable qu’avant. Ne vous méprenez pas, je n’approuve pas les excuses – je pense toujours qu’elles sont complètement horsesh * t – mais il y a un raisonnement derrière elles, même si c’est de notre propre fabrication.

Pour mon argent, je serais plus heureux de réduire encore plus nos ambitions de transfert; Si les joueurs de Leicester, Dortmund, Inter etc. ne seront pas pratiques à signer (pour des raisons financières ou de football), il est tout aussi logique de jouer avec des joueurs comme Daniel James. Je regarderais sérieusement plus de joueurs à partir d’un niveau inférieur; Kalvin Phillips de Leeds et Jarrod Bowen de Hull seraient tous deux des améliorations par rapport à ce que nous avons à ces postes, et seraient beaucoup plus faciles à atteindre. Peut-être que c’est une condamnation accablante de l’endroit où nous en sommes, mais c’est exactement le genre de tactique que des équipes comme les loups, Leicester et Everton ont prises dans le passé – ce qui aurait été mal avec la signature de Maguire quand il a quitté Hull, au lieu de l’attendre se faire un nom à Leicester, quand ses frais de transfert ont naturellement augmenté de façon exponentielle? Je dis depuis longtemps que United doit faire preuve de plus d’humilité dans la façon dont il gère le club et je pense que ce genre de signatures serait conforme à cela. Sodez à quoi il ressemble, de réputation; S’ils fonctionnent bien, pourquoi importe-t-il d’où ils viennent ou combien ils coûtent?

Ted, Manchester

… Je dois prendre un peu Tom K et Ted au travail. Ted en premier.

Je pense qu’il est prouvé que la signature du «bon joueur» est une stratégie supérieure à la signature de toute personne qui ne fait pas partie de vos joueurs actuels. Ce dernier ne vous donne tout simplement pas une chance réaliste de vous améliorer. Quoi qu’il en soit, regardez une liste des milieux de terrain signés par United depuis l’ère Ferguson (qui ne sont pas Lingard, Matic, Pereira ou Mata):

Fred

Pogba

Herrera

Aveugle

Schneiderlin

Schweinsteiger

Aveugle

Fellaini

Le tout signé au coût de 250 millions de livres sterling. Si vous acceptez que Lingard est un milieu offensif (lol), vous pouvez également inclure Mkhitaryan, Depay, Sanchez et Di Maria et augmenter les dépenses de 50%. Et cela n’inclut pas les liasses respectives éclaboussées sur Matic et Mata.

Aucun de ces joueurs n’a connu un succès constant avec un maillot United. Herrera nous manque, et Pogba sera une amélioration offensive quand et s’il reviendra, mais vous ne pourrez jamais compter non plus. Et si vous pensez que Herrera a été le seul succès de ce groupe, l’homme responsable de sa perte est le même homme qui a signé tous ces joueurs en premier lieu. Ce qui m’amène à une réfutation de Tom K.

Les Glazers ont permis au club de dépenser d’énormes sommes d’argent et ils ont en effet embauché un homme qui a constamment augmenté ses revenus. Cependant, cet homme a constamment gaspillé cet argent et a envisagé d’embaucher des managers qui ne convenaient pas au club, puis l’a renvoyé à mi-chemin dans des contrats lucratifs à long terme, bien que je le laisse partir Moyes car c’était la faute de Fergie. Les Vitriers doivent assumer la responsabilité de la folie de l’intendance d’Ed Woodward. Cependant, ils lui donneront probablement encore quelques années pour voir combien d’argent il peut générer grâce à des accords de parrainage de plus en plus ténus.

Mais nous devons nous rappeler qu’ils ne sont pas venus ici depuis le départ de Fergie. Ils étaient là depuis une dizaine d’années avant cela et United a plutôt bien fait en termes de football et a quand même dépensé pas mal d’argent. Qu’ils ont fait une erreur en embauchant Woodward est clair et pour notre avenir à long terme, il doit être remplacé.

En termes de DoF, c’est certainement quelque chose dont United a besoin alors qu’ils insistent pour remplacer les managers tous les deux ans. Si rien d’autre, quelqu’un dans ce rôle serait en mesure de générer une vision à long terme sur la façon dont le club développe et acquiert des joueurs, ce que Ed Just n’a pas.

Je ne dis pas que Ole est le plus grand manager du monde, mais il y a une raison pour laquelle United a été rejeté par Klopp et au-delà d’Ed Woodward, disant que Manchester United est comme Disney, la structure du club est cette raison. Avant de changer cela, un changement de manager ne fera qu’une différence superficielle.

Ashley Metcalfe

L’argent a-t-il vraiment ruiné le jeu?

John Nicholson déclare que l’argent ruine le jeu. Je voudrais fournir un contre-récit en utilisant ma propre expérience de près de vingt ans de suivre la première ligue. Pour un peu de contexte, lorsque mon parcours de fans a commencé, Arsenal était à Highbury, Bolton avait Jay Jay Okocha et Djorkaev (wtf) tandis que les fans de Chelsea étaient éblouis par le vétéran Gianfranco Zola. Les noms de terrain étaient intimement liés aux racines géoculturelles de leur fandom plutôt qu’aux entités commerciales sans État.

Mais ce ne sont pas tous les arcs-en-ciel et les licornes. Je me souviens avoir écouté chaque week-end pour regarder Football Italia. La Serie A était LA ligue du football, de la tactique et du talent mondial. Chaque week-end, vous pouviez voir Ronaldo, Maldini, Del Piero – les meilleurs joueurs du football mondial – se pavaner. C’était du football dont on ne pouvait que rêver en première division qui, bien qu’il y ait des talents fantastiques ici et là, n’avait pas atteint ce niveau de talent constant dans toutes les équipes. La Serie A italienne était à l’époque la ligue la plus riche du football mondial.

Aujourd’hui, je regarde les meilleurs talents chaque semaine (et parfois plus.) Nous avons des entraîneurs qui se présentent sur ces côtes avec des arrières latéraux en transition vers de faux milieux de terrain centraux. Des joueurs de classe mondiale prêts à rester pour les sommets de leur carrière et une équipe de football internationale qui joue à l’arrière! Certains des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du monde constituent la moitié inférieure au lieu des dinosaures comme Alan Curbishley ou Glen Roeder. La touche unique de Norwich qui sortait d’une presse de la ville ne se serait jamais produite à l’époque des grands hommes / petits hommes.

La marée montante qui soulève tous les navires est un récit dangereux pour le monde réel, mais dans le football, il est certainement pertinent. La qualité de haut en bas dans la ligue est folle et les supporters en dehors des six premiers ont souvent l’occasion de profiter du football exquis de talents mondiaux passionnants. C’est avant même d’entrer dans le changement culturel de la démographie du football. Le jeu britannique est, selon toute métrique, le meilleur qu’il ait jamais été en termes de qualité, ce qui pose la question de savoir ce qui a ruiné l’argent exactement.

Liam Gabriel Hoskins (GolAZZZIIOOOooooo) AFC

Encrassement tactique – alors quoi?

Après les manigances d’Ole lors de la conférence de presse sur la nécessité d’une «protection» contre l’encrassement tactique, je me sens obligé de clarifier certaines choses à ce sujet.

Premièrement, l’encrassement tactique n’a rien de nouveau sous le soleil. Chaque équipe commet ces soi-disant fautes tactiques. Vous vous souvenez de vous sentir indigné lorsque quelqu’un arrête la contre-attaque de votre équipe en abattant cyniquement le joueur conduisant contre l’adversaire, et le vieux cliché du commentateur, “Il en a pris un pour l’équipe”? Oui, c’est celui-là.

La seule différence est l’insistance de Guardiola à récupérer le ballon aux moments de transition comme dès que City perd la possession, c’est pourquoi il semble même systématique. Cela nous permet non seulement de récupérer la possession mais aussi de retrouver rapidement une forme défensive sans que le joueur n’ait à commettre une faute laide et risquer une réservation. Par inadvertance, cela réduit également les risques de blessure du joueur adverse.

Enfin, bien que Klopp ait également eu quelque chose à dire sur la question dans le passé, il a lui aussi recours à l’encrassement tactique, avec des résultats similaires. Le gegenpressing de Liverpool implique souvent trois ou quatre joueurs traquant le joueur adverse dès que la possession est perdue. Tôt ou tard, l’un d’eux fait tomber le joueur et l’arbitre donne le coup franc, mais le blâme est partagé et il est considéré comme plus innocent et enthousiaste que tactique par les spectateurs et l’arbitre. Le résultat, un système d’encrassement tactique encore plus inoffensif. Henderson est à peu près l’affiche pour cela.

Donc, vous savez, détendez-vous sur l’encrassement tactique et laissez les supporters profiter du jeu. Déclamez.

Cordialement,

Moulik, MCFC

Ce que le VAR nous fait voir

Je n’écris pas cela pour ajouter à ce qui semble déjà être un débat débordant sur le VAR. Je ne peux vraiment pas imaginer que cela ira ailleurs que vers l’avant (VAR, c’est-à-dire pas le débat). Mais je regardais Arsenal contre Leeds (très divertissant – Leeds peut être absolument boursouflé par Bielsa; crédit à Arteta pour la façon dont Arsenal s’est levé en deuxième mi-temps) et je ne réalise que maintenant que nous n’avons plus vraiment à faire face à la plongée.

Plus besoin d’appeler des tricheurs, ni d’accuser les managers d’hypocrisie et d’approuver leur comportement, pas même les fouilles jusque-là traditionnelles des «étrangers» pour avoir introduit le concept à plusieurs reprises, apparemment. Tout comme l’amertume de concéder un but de hors-jeu – en particulier un but flagrant – je pense qu’il est facile d’oublier comment de telles occurrences peuvent souiller un match entier (ou même une saison; plutôt que «seulement» un moment spécifique de célébration), ou la fréquence ces événements étaient. Tout simplement parce qu’ils sont hors de vue maintenant. Le VAR n’est pas parfait et il n’éliminera pas les controverses, mais pensez aux choses négatives auxquelles il nous a fait oublier en quelques mois.

Cela dit, en espérant voir un derby intense ce soir. Le match de la nuit dernière a encore montré à quel point l’arbitre lui-même continue d’importer: il y a eu de nombreuses occasions où quelqu’un aurait jugé différemment, et peut-être plus en faveur de Leeds.

Danilo (LFC, vous souhaitant un joyeux Noël orthodoxe)

Sead n’est pas si

L’inclusion par Ian Watson de Kolasinac dans le Top 10 des pires joueurs des Big Six est le résultat de la paresse et de la partialité.

Sait-il combien de passes il a récoltées cette saison? Ou sa performance exceptionnelle contre Man U le jour du Nouvel An, malgré une blessure évidente.

Certes, Arsenal a été médiocre cette saison, la principale raison n’a pas été les performances de Kolasinac qui a été dans et hors de l’équipe en raison de blessures différentes. Il n’a pas directement commis d’erreurs menant à des buts et garde souvent son calme tandis que le reste de ses partenaires défensifs perdent les leurs.

Pour que les joueurs complètent vos 10 pires joueurs parmi les six premiers à ce jour, je peux mentionner De Gea, Gazzaniga, Otamendi, Luke Shaw, Ashley Young et, dans une certaine mesure, la paire de Vertonghen et Alderwereld.

De plus, des listes comme celle-ci doivent être accompagnées de statistiques et pas seulement de joueurs que vous ne semblez pas aimer.

Francis Redheart, Lagos, Nigéria

… En tant que fan de man utd, je suis profondément offensé par le biais que f365 continue de manifester envers nous. Je veux dire s’il y a une liste que nous devrions dominer c’est celui-là. comment Phil jones peut-il être seulement 4ème dans votre liste des pires joueurs des 6 meilleures équipes !! S’il y a une chose dans laquelle il est toujours bon, c’est la merde. Je ne l’achète pas une seconde que Mustafi est meilleur à être pire que Phil Jones.

Allez mec, va prouver à Mr Watson ce soir !! Allez les gars, donnez-lui ce qu’il mérite !! Faites-lui le n ° 2 (aucun ne se plaint cependant du n ° 1)

SK

Lingz Africa

Si quelqu’un pouvait offrir à United 15 livres pour Lingard, je suis sûr que le club jetterait volontiers une bouteille de son parfum gratuitement et lui souhaite bonne chance lors de son prochain déménagement. Au moins, cela éviterait au club l’embarras d’être mentionné sur son site Web JLINGZ.

Harry, Durban, Afrique du Sud (toujours en train de grincer des dents avec le logo JLINGZ)

Des excuses de United au triomphe de Liverpool

Article intéressant de Matt sur les excuses de transfert de United pour la fenêtre de janvier. Tous semblent être des points valables. Cependant, en tant que fan de Liverpool, la partie de l’article qui a suscité mon intérêt était que (style Wikipedia) cela m’a amené au lien hypertexte de votre article de 2017 sur Liverpool s’excusant auprès de Southampton pour avoir poursuivi Virgil van Dijk.

À mon tour, cet article m’a conduit via un autre lien hypertexte vers un article de Ben McAleer sur une évaluation des cinq cibles de transfert de Liverpool à partir de l’été 2017, dont quatre (Salah, Keita, van Dijk et Robertson) que nous avons finalement signées. Cela vaut la peine d’être relu car l’analyse sur les signatures est assez juste étant donné où nous en sommes maintenant, et étant donné que je suis arrivé d’un article sur les problèmes de transfert d’Utd, c’est quelque peu approprié.

Cela renforce également la force de la structure du club pour identifier le bon type de joueur. Ou ils ont juste de la chance.

Dans tous les cas, cela peut continuer longtemps.

Pete (en espérant que Jose ne termine pas la course) Londres

Sok it to ’em

Je suis d’accord avec Mat – La différence entre l’équipe de Leeds qui a visité les Émirats au 3e tour de la coupe il y a 8 ans et celle-ci est flagrante.

Il se peut que ce soit le même score et qu’il ait fallu le retour du roi pour régler le premier match mais que Leeds est venu défendre vigoureusement et devancer leurs adversaires.

Hier, pendant 45 minutes, Leeds nous a surpassés, ce qui me dit qu’ils ne survivront pas seulement mais prospéreront en Premier League.

Heureux de voir Mikel obtenir une réaction de ses joueurs car il semblait toujours en colère contre leur performance en première mi-temps à la fin du match.

Mon homme du match était Sokratis. Alors que Mustafi ne semble pas être fier de son travail, Sokratis aime réellement défendre et semble avoir retrouvé la forme.

Graham Simons, Gooner, Norf Londres

Fixer VAR

… En deux étapes faciles.

1. changez la règle du hors-jeu pour qu’elle ne s’applique qu’aux pieds.

Si un attaquant se penche vers le but, prêt à courir vers le ballon entrant mais n’a pas commencé la course, et ses pieds sont toujours derrière les défenseurs, qui se penchent dans la direction opposée prêts à jouer hors-jeu, ce n’est pas hors-jeu. Assez avec les aisselles hors-jeu, s’il vous plaît.

2. Ajoutez des capteurs aux bottes de tous les joueurs (remorquage et talon) et la balle qui, avec des capteurs le long de la ligne de touche, alertera automatiquement les officiels si un hors-jeu s’est produit. C’est un algorithme assez basique utilisant l’endroit où se trouvent les pieds et le ballon des joueurs à tout moment, ce qui donnera des décisions instantanées et arrêtera toute cette attente idiote pendant que Stockley park dessine des gribouillis. Personne n’aime voir Mane copier les célébrations de Firmino, seulement pour que la fesse gauche de quelqu’un la fasse renverser (le but, pas la fesse).

Pour tout le reste… TROIS étapes faciles ……

3. Tous les autres problèmes potentiels sont référés à l’arbitre du moniteur de terrain si une erreur potentielle a été détectée.

Je crois que l’idée originale était de donner aux arbitres les outils pour mieux faire leur travail – suffisamment d’officiels VAR émasculant déjà les pauvres Réf de leurs bunkers.

JG, West Country Premier League Desertlands

Carte postale de Grantham

Ce week-end a vu le dernier chapitre d’une saison qui ne s’est pas exactement déroulée et a suscité beaucoup de frustration chez les supporters, dont beaucoup réclament un changement de direction. Au moins, Grantham n’a pas dit “Rawden et Cousins ​​sont au volant”, même si je ne pouvais pas m’empêcher de penser que la défaite de samedi aurait conduit à des remerciements pour les co-managers de Gingerbreads. Leur opposition, ce qui était un samedi après-midi si froid que mon Bovril était assez frais pour boire au moment où je suis retourné à mon siège, était Stafford Rangers, l’un des piliers du football non-ligue, ayant participé à la Conférence pendant de nombreuses années. et a eu quelques matchs de haut niveau de la FA Cup.

* Avant le match, la dernière victoire de Grantham était le 2 novembre. C’était la dernière fois que je pouvais aller à un match, mais le club m’a assuré que ce n’était qu’une coïncidence. De chaque côté de Noël, Town a subi de lourdes défaites: ils ont été battus 4-0 à l’extérieur au FC United de Manchester, ce qui signifie qu’ils n’ont pas remporté un seul match de championnat à l’extérieur en 2019. Après le match du FC United, l’interview d’après-match de Paul Rawden semblait mettre tout le blâme sur les joueurs, bien que l’on puisse soutenir que l’envoi de trois buts dans les 15 premières minutes était un symptôme de tactiques inconnues, et la décision de remplacer le défenseur supplémentaire après une demi-heure d’admission lui et Russ Cousins ​​avaient obtenu leur tactique mal. L’interview m’a un peu ennuyé – «nous nous attendions à défendre, alors nous avons choisi des défenseurs» est trop simpliste, notamment parce qu’il supprime une prise pour éloigner le ballon de la défense, et «si ces joueurs ne sont pas à la hauteur, nous «J’en amènerai d’autres» aurait plus de sens si l’équipe n’avait pas déjà utilisé 42 joueurs différents dans les équipes des matchs cette saison.

Puis, le lendemain de Noël, Grantham a été battu 5-1 par Gainsborough Trinity devant ses propres fans. Il y avait apparemment beaucoup de colère dirigée contre le banc pendant que Town capitulait, et on avait l’impression que les gérants étaient en période d’emprunt. Un 0-0 à l’extérieur à Basford United était un pas dans la bonne direction, mais sur un coup franc.

* Tout cela nous ramène à ce week-end. Avant le match, Rawden a parlé de vouloir “faire avancer le ballon le plus tôt possible”, ce qui ressemble à un euphémisme pour l’avoir lancé dans la direction vague des attaquants et en espérant qu’ils puissent y arriver. Effectivement, c’était le plan. Les deux équipes se sont alignées dans un 4-3-3, l’équipe locale visant de longues balles vers Craig Westcarr, qui a eu du mal à gagner les duels aériens. Les Rangers ont joué sans cible évidente, déplaçant plutôt la balle à Jake Charles (petit-fils de la légende John Charles) ou Jaiden White. White aimait un pas en avant, mais était nettement plus calme en seconde période après que Connor Bartle avait traversé le dos de lui (pour lequel il avait été réservé), tandis que Charles était plus impliqué dans les meilleures chances de son équipe. En première mi-temps, Stafford a eu les meilleures ouvertures mais le premier gardien Jon Worsnop n’a pas été trop troublé; d’un autre côté, Town a dû travailler pour saisir ses chances mais a apporté quelques bons arrêts de Lewis King; aucune des deux parties n’ayant pu trouver un chemin, les équipes sont entrées dans les hangars sans but.

* Après la pause, le même schéma a continué, et il semblait plus probable que le jeu serait réglé par une erreur que toute autre chose. En fin de compte, c’est un ajustement du système qui a fait l’affaire pour Grantham. Juste après l’heure, ils ont remplacé l’attaquant Andre Johnson par Jacob Green, un milieu offensif qui a pris une position plus profonde. Cela a valu à Grantham le meilleur sort du jeu, une série de trois virages consécutifs qui ont fait ressortir le meilleur de King et de sa défense. Les Rangers avaient un coin à eux à la 71e minute, qui a été réclamé avec confiance par Worsnop et envoyé longtemps sur le terrain en direction de Westcarr. Il s’est cassé vers la gauche et, avec King engagé, a joué le ballon à travers le but pour que Green empoche son premier but à Grantham.

Voyant le succès de faire venir Green, Rawden et Cousins ​​envoyés sur Jack Wightwick pour Remaye Campbell sur la gauche. Il a fait un impact instantané, dribblant à travers un groupe de défenseurs et n’étant arrêté que par une faute. Comme Green, son positionnement a permis à Grantham de doubler largement en défense et de ramener les Rangers vers leur milieu de terrain à trois. Cela a payé des dividendes lorsque Declan Dunn a saisi une balle lâche et a joué une longue passe au-dessus. Westcarr a battu le piège du hors-jeu et a battu King depuis le bord de la surface à la 89e minute, scellant une victoire 2-0.

* Dans le contexte de la saison, ce fut une énorme victoire pour Grantham, en termes de battre l’une des rares équipes encore en dessous d’eux dans le tableau et d’arrêter leur toboggan. Cependant, ce n’est bon que si cela devient une forme plutôt qu’une anomalie. Bien que leur prochain match soit contre Lancaster City, qui poursuit sa promotion, les quatre qui suivent présentent d’excellentes opportunités de gagner des points sur les côtés de la table médiane ou sur les autres lutteurs. De mon point de vue dans le stand, la flexibilité tactique offerte par le 4-3-2-1 dans lequel ils ont terminé le jeu a le potentiel d’être efficace contre beaucoup d’oppositions différentes, et offre la possibilité pour une gamme de styles de passes à exploiter les faiblesses.

Ed Quoththeraven