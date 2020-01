Man Utd intensifie son offre de janvier pour décrocher un défenseur central de Serie A de 13 millions de livres sterling

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 10:29

Manchester United aurait intensifié son intérêt pour la signature du défenseur de Hellas Verona, Marash Kumbulla.

Le défenseur albanais a émergé comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de Serie A cette saison, après avoir fait ses débuts seniors au début de la campagne.

Et, selon des rapports en Italie, il y aurait un certain nombre de grands clubs européens qui ont été alertés de ses talents.

On pense que le trio de Serie A Atalanta, Inter Milan et Napoli est à la recherche du jeune défenseur central, ainsi que Uni et l’équipe de Bundesliga Red Bull Leipzig.

Et on pense que ces derniers mènent actuellement la course, après avoir déposé une offre estimée à environ 13 millions de livres sterling pour Kumbulla.

Le rapport ajoute que Vérone est désireuse d’encaisser le jeune ce mois-ci, mais chercherait à le reprendre en prêt après qu’il soit devenu un élément clé de la composition d’Ivan Juric.

United a montré qu’il avait de sérieux problèmes en défense après s’être effondré lors d’une défaite 3-1 à domicile face à Manchester City cette semaine, avec Harry Maguire face à un sort prolongé en marge par blessure.

Pendant ce temps, United aurait mis le cap sur le prolifique attaquant napoléon Arkadiusz Milik après avoir tiré un blanc dans sa chasse pour attaquer des renforts jusqu’à présent.

United a vu les efforts pour faire venir Erling Haaland échouer après que l’attaquant ait plutôt opté pour un changement pour le Borussia Dortmund, tandis que Chelsea semble les avoir dépassés dans la course pour signer Moussa Dembele de Lyon.

Cependant, The Sun affirme que United a plus de joie dans l’approche de Milik, qui a marqué un impressionnant 10 buts en 12 matches de Serie A pour Napoli cette saison.

Milik est actuellement en négociations sur un nouvel accord avec Napoli mais, après avoir rejeté leur offre initiale, la publication affirme que United est prêt à bondir si l’attaquant continue de ralentir en attendant une prolongation.

Et avec le contrat de Milik qui expirera à l’été 2021, il a été signalé qu’ils pourraient être contraints d’encaisser environ 60 millions de livres sterling ce mois-ci, si aucun accord n’est conclu et avant que sa valeur de transfert ne commence à baisser. Lire la suite…