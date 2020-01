Man Utd joue un jeu sournois dans le but d’attirer une machine à buts prolifique

Manchester United aurait gagné la course pour signer un prolifique frontman cet été, tandis qu’une raison inhabituelle pourrait faire en sorte que Chelsea manque à la signature d’un objectif de janvier, selon l’Euro Paper Talk de jeudi.

MAN UTD PREND UN RISQUE CALCULÉ DANS LES EFFORTS POUR ATTERRIR CAVANI

Manchester United joue un jeu sournois dans ses efforts pour amener l’attaquant prolifique Edinson Cavani à Old Trafford.

le 32 ans devrait compléter un passage à la tenue de LaLiga Atletico Madrid ce mois-ci, son contrat au Parc des Princes expirant en juin.

Cependant, L’Equipe [via Sport Witness] affirme que l’offre d’ouverture d’Atleti de 15 millions d’euros a été rejetée par le PSG plus tôt dans la fenêtre, les géants de la Ligue 1 recherchant au moins 25 millions d’euros pour l’attaquant.

Mais avec l’Atletico qui n’a pas encore augmenté son offre, les espoirs s’évanouissent que Cavani obtiendra un transfert à la Wanda Metropolitano, le journal français suggérant que les contraintes financières de la Liga ont été renforcées par leur incapacité à déplacer Thomas Lemar ce mois-ci. En tant que tel, l’Atletico est peu susceptible d’augmenter son offre – quelque chose Le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a tenu à souligner plus tôt cette semaine.

“Il n’y a absolument rien avec le joueur”, a déclaré Cerezo à Onda Cero, selon AS.

«Nous devons marquer des buts et nous avons un excellent buteur, mais ce qui nous manque maintenant, c’est un peu de chance et nous ne tentons pas notre chance.

“Les transferts sont toujours compliqués mais pour le moment il n’y a rien.”

Et selon L’Equipe, cela permettra à Manchester United de faire un saut d’été pour Cavani quand il deviendra un agent libre.

Selon les rapports, United prévoit de faire sauter l’Atletico – qui devrait également revenir pour lui en été – hors de l’eau pendant les mois d’été en offrant aux Uruguyan un énorme salaire afin de déménager à Old Trafford.

Le joueur devrait se voir offrir un contrat de deux ans par les Red Devils, ainsi que des frais de signature importants, en l’absence de United à payer des frais de transfert pour un homme qui a marqué 351 objectifs de carrière en 571 apparitions. et a 198 en 292 matchs pour le PSG.

Et les espoirs de United de conclure l’accord pourraient être renforcés par la nomination annoncée d’Antero Henrique comme directeur sportif. Henrique était l’homme qui avait amené Cavani au PSG depuis Naples en 2013 et aurait de bonnes relations avec son agent.

ET LE RESTE

L’attaquant belge Dries Mertens devrait rejeter un transfert de 7 millions d’euros à Chelsea car il veut marquer les quatre buts dont il a besoin pour dépasser Marek Hamsik et devenir le meilleur buteur de tous les temps à Napoli (Tuttosport)

Rennes envisage de faire une surprise à Tottenham pour le milieu de terrain indésirable Victor Wanyama, évalué à environ 8 millions d’euros (L’Equipe)

Tottenham a mis fin à sa quête de l’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose après avoir vu une offre de 20 millions d’euros pour l’attaquant brésilien rejetée (Mundo Deportivo)

Alternativement, Les Spurs restent confiants de signer Willian Jose et les discussions se poursuivent sur le transfert (ESPN)

Leicester envisage une offre pour le défenseur de Vitoria de Guimaraes Edmond Tapsoba, également recherché par les Wolves et Bayer Leverkusen (O Jogo)

Man City est sur le point de signer l’adolescent droitier de Cortiba, Yan Couto, après avoir accepté une offre de 15 millions d’euros par le club brésilien (Globo Esporte)

La star de Genk, Sander Berge, est partie pour l’Angleterre et un médecin avec Sheffield United après que les Blades ont substantiellement augmenté leur offre de 20 millions d’euros pour la star de Norvège (Het Belang van Limburg)

Manchester United a déposé une offre de 25 millions d’euros pour l’attaquant de Fenerbahce Vedat Muriq (Fotospor)

Le patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, a mis le frein au swoop du PSV Eindhoven pour Patrick van Aanholt (De Telegraaf)

Barcelone tente de vendre Philippe Coutinho ce mois-ci afin de lever des fonds pour signer un nouvel attaquant après que le Brésilien eut du mal à faire forte impression au Bayern Munich (Radio Cataluyna)

La Lazio a émergé en tant que prétendants tardifs pour signer l’attaquant indésirable de Chelsea Olivier Giroud (Gianluca Di Marzio)

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Braut Haaland dispose d’une clause de libération de 75 millions d’euros à compter de l’été 2021 (Bild)

Barcelone reste déterminé à faire venir un attaquant avant la date limite de transfert après avoir perdu l’attaquant de l’Uruguay Luis Suarez, 33 ans, à cause d’une blessure et voir les offres pour Richarlison et Rodrigo échouent (Sport)

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a averti Barcelone de ne pas faire un mouvement fin janvier pour l’attaquant vedette et capitaine Pierre-Emerick Aubameyang (Mundo Deportivo)

Barcelone, cependant, ne bougera pas pour signer Loren Moron cette semaine après avoir été lié à l’attaquant du Real Betis (ESPN)

La Fiorentina a demandé à l’AC Milan un accord surprise pour le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta (Sky Italia)

La Fiorentina aurait également convenu d’un montant de 15 millions d’euros avec Sassuolo pour le milieu de terrain très apprécié Alfred Duncan (Gazzetta dello Sport)

La Fiorentina a également été en contact avec Gênes interrogé sur un accord de prêt pour le défenseur Domenico Criscito (Sky Italia)

Manchester United envisage une décision après que Barcelone aurait déclaré à Ivan Rakitic qu’ils étaient prêts à le laisser partir s’ils ne recevaient que 20 millions d’euros pour lui (Sport)

La Juventus et l’Inter se battent pour signer le milieu de terrain de la Fiorentina évalué à 30 millions d’euros Gaetano Castrovilli (Calciomercato)

L’AC Milan espère recruter l’arrière gauche du Nacional Matias Viña en remplacement de Ricardo Rodriguez, qui s’apprête à quitter le PSV Eindhoven (Calciomercato)

Leganes devrait achever la signature du prêt de l’attaquant adolescent de Séville Bryan Gil jusqu’à la fin de la campagne en cours (Marca)

Kalidou Koulibaly ne quittera pas Naples dans la fenêtre de transfert de janvier malgré l’intérêt de Manchester United et Chelsea (divers)

L’attaquant du Borussia Dortmund Paco Alcacer est sur le point de sceller un retour en Liga avec Villarreal (Marca)

L’objectif de Manchester United, Thomas Muller, 30 ans, n’a pas exclu de quitter le Bayern Munich après que l’attaquant a perdu sa place garantie dans la formation de départ du club allemand (Bild)

Le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, a décidé de garder le milieu de terrain Matias Vecino, forçant Everton à chercher ailleurs pour un déménagement fin janvier (Sky Sports Italia)

Séville a confirmé la signature de l’ailier Suso de l’AC Milan sur un prêt de 18 mois avec l’accord contenant une option pour rendre permanent (divers)