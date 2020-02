Man Utd lutte pour un grand coup européen avec deux clubs de choc désireux

Date de publication: Lundi 3 février 2020 6:41

Jesse Lingard pourrait se déplacer à l’étranger lorsqu’il quittera Manchester United, avec deux clubs surprise menant la course pour le signer, selon un rapport.

Lingard a lutté pour la forme au cours des deux dernières années pour United, après avoir marqué un doublé lors du premier match de Ole Gunnar Solskjaer en charge en décembre 2018, mais sans but depuis la Premier League depuis.

Le milieu de terrain a récemment haussé les sourcils en engageant Mino Raiola comme son nouvel agent, cependant, et la nomination pourrait déjà porter ses fruits pour Lingard, car il est désormais lié à deux des plus grands clubs européens.

Selon ESPN, l’Atletico Madrid et la Roma mènent la course pour Lingard s’il décide de quitter United – et bien qu’il préfère rester à Old Trafford, il est ouvert à l’idée d’un déménagement à l’étranger.

On prétend que Lingard envisage ses options après avoir été la cible d’abus de la part des fans, un déménagement en Europe lui donnant la chance d’un nouveau départ.

Il ne reste que 18 mois à son contrat, malgré la présence d’une clause qui permettrait à United de prolonger cet accord d’une année supplémentaire – Solskjaer souhaitant conserver l’international anglais.

Les discussions se poursuivent sur un nouvel accord, mais ne sont à ce jour qu’à un stade informel – et avec Lingard ne faisant que six matches de championnat à ce jour cette saison, il pourrait être à la recherche d’une nouvelle aventure.

Après avoir marqué un but rare en FA Cup contre Tranmere Rovers, Lingard a admis qu’il voulait mettre sa mauvaise forme derrière lui.

“Je n’ai pas été dans la meilleure forme”, a-t-il déclaré à BT Sport. «C’est toujours bon de marquer un but et d’aider l’équipe.

«Beaucoup de gens ont contribué. Ce fut une performance complète de l’équipe. Nous savions que ce serait difficile, mais nous avons réussi.

“Un but précoce aide toujours à calmer la foule.”

Lingard peut regarder la forme revitalisée de l’ancien coéquipier Chris Smalling depuis qu’il a déménagé à Rome comme une inspiration pour faire le pas, bien qu’ils ne soient pas la seule équipe italienne à être liée à lui.

Des rapports précédents indiquaient que l’AC Milan avait eu la possibilité de signer le joueur de 27 ans.

L’Atletico Madrid a son propre international anglais, après que Kieran Trippier les a rejoints de Tottenham Hotspur l’été dernier – un mouvement que l’arrière latéral a insisté était un pas en avant de sa situation précédente.