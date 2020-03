Man Utd ouvre des pourparlers pour signer un objectif de 43,6 millions de livres sterling pour Liverpool

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 8:26

Manchester United a pris contact avec un objectif de milieu de terrain de Liverpool de 43,6 millions de livres sterling, tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer a abandonné son intérêt pour une star de Newcastle, selon le journal de mardi.

L’HOMME UTD ENTRE EN CONTACT AVEC LA CIBLE LIVERPOOL

Manchester United aurait contacté le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Thomas Partey lors d’un déménagement estival à Old Trafford.

Les Red Devils auraient été désireux de débarquer l’international ghanéen à l’esprit défensif, qui dispose d’une clause de libération de 43,6 millions de livres sterling, cet été, mais l’Atletico ne voulait pas faire des affaires.

Plus récemment, Cadena Ser a affirmé que les chefs de transfert des États-Unis avaient pris contact avec les représentants pour signer le jeune homme de 26 ans, bien qu’ils forte concurrence des champions d’Europe Liverpool pour la signature du joueur.

Le point de vente espagnol a indiqué que les Rojiblancos cherchaient à conclure un nouvel accord pour augmenter la clause de libération, mais pour l’instant, les frais de sortie du joueur restent à une aubaine de 43,6 millions de livres sterling.

Partey, qui a également été lié à Arsenal, a participé à 34 matchs dans toutes les compétitions cette saison, marquant trois buts et fournissant également une passe décisive.

Pendant ce temps, le père de Partey a récemment donné de l’espoir aux clubs pourchassant la signature de son fils en affirmant que le joueur voulait jouer en Angleterre.

ET LE RESTE

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait retiré la star de Newcastle Sean Longstaff de sa pensée alors qu’il poursuivait avec d’autres cibles de transfert (Daily Express)

Chelsea a reçu une augmentation de transfert après que la cible Alex Telles a refusé un nouveau contrat à Porto (The Sun)

Arsenal envisagerait un déménagement pour l’ailier de Sassuolo Domenico Berardi (Le soleil)

Aston Villa et la franchise MLS de David Beckham Inter Miami sont tous deux intéressés à recruter l’attaquant anglais de 30 ans Daniel Sturridge, qui est un agent libre mais interdit jusqu’au 17 juin (The Sun)

Cristiano Ronaldo a bloqué Transfermarkt sur les médias sociaux après qu’ils l’ont évalué comme le flop de Manchester United Romelu Lukaku (The Sun)

Arsenal pourrait être intéressé par les Loups et l’attaquant mexicain Raul Jimenez pour remplacer Alexandre Lacazette, si le Français de 28 ans part à la fin de la saison (Daily Express)

Arsenal tente de lier Bukayo Saka à un nouveau contrat de cinq ans au milieu des intérêts de Manchester United et de Liverpool (Daily Express)

Claudio Bravo s’est vu proposer de quitter Manchester City avec le MLS New York City FC. Le Chilien est hors contrat en été (Daily Star)

Les chefs des Rangers n’ont pas l’intention de renvoyer Steven Gerrard après ses commentaires concernant son avenir à Ibrox (Daily Star)

Gareth Southgate est impatient de regarder le gardien de but de Sheffield United Dean Henderson avant l’Euro 2020 alors que la pression monte sur l’Angleterre n ° 1 Jordan Pickford (Daily Mirror)

Mason Holgate dit qu’il se concentre sur Everton au milieu de l’intérêt de clubs comme Manchester City (Courrier quotidien)

Bruno Fernandes a déclaré que Manchester United devait augmenter son niveau pour obtenir une place en Ligue des champions (Daily Mirror)

Manchester United a fait la première course pour Jadon Sancho pour devenir un transfert record pour un club de Premier League cet été (Daily Telegraph)

On s’attend à ce que Phil Foden reçoive sa première convocation senior en Angleterre lorsque Gareth Southgate nomme son équipe pour les prochains matchs amicaux contre l’Italie et le Danemark plus tard ce mois-ci (Daily Telegraph)

Leicester City surveille le défenseur anglais de Burnley, Charlie Taylor, en remplacement potentiel de l’international anglais Ben Chilwell (Les temps)

La position de David de Gea en tant que numéro 1 incontesté de Manchester United pourrait être examinée pour la première fois cet été, avec le club prêt à parler au gardien de but prêté Dean Henderson ce mois-ci (Daily Mail)

L’avenir d’Allan Saint-Maximin à Newcastle est mis en doute après que Steve Bruce l’a laissé tomber pour le match nul sans but de samedi avec Burnley, puis a affirmé que l’ailier souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers (Daily Mail)

Les chefs de la SFA se préparent pour les éliminatoires écossais de l’Euro 2020 contre Israël qui se jouent à huis clos en raison de la crise des coronavirus (Scottish Sun)

La star d’Aberdeen et d’Écosse Scott McKenna a été secouée par la nouvelle de la fin de sa saison (Scottish Sun)

Le patron écossais Steve Clarke pourrait envoyer un choc SOS à Craig Gordon après avoir été frappé par une crise de gardien (Scottish Sun)