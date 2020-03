Man Utd porte le prix demandé de l’objectif de Tottenham à 25 millions de livres sterling pour deux raisons

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 8:37

Manchester United a placé une étiquette de prix de 25 millions de livres sterling sur les épaules de Chris Smalling, selon les rapports – mais l’augmentation pourrait être une bonne nouvelle pour Tottenham.

Smalling est actuellement en plein essor grâce à un prêt d’une saison à Roma, où il a fait 28 apparitions dans toutes les compétitions et est retourné en lice pour une convocation en Angleterre.

L’équipe italienne tient à le signer de façon permanente à la fin de la saison, mais leur capacité à le faire dépendra probablement de leur capacité à se qualifier pour la Ligue des champions – ce qui semble peu probable à l’heure actuelle.

Plusieurs autres clubs attendent dans les coulisses pour se jeter sur Smalling s’ils en manquent, avec Jose Mourinho désireux de retrouver le joueur de 30 ans à Tottenham Hotspur.

Et les Spurs pourraient être stimulés par la nouvelle de la valorisation accrue de United pour Smalling, étant donné qu’il serait encore plus difficile pour les Roms de l’acheter purement et simplement.

Selon le Metro, les Red Devils demandent maintenant des frais de 25 millions de livres sterling pour la vente de Smalling, soit une augmentation de 5 millions de livres sterling par rapport au prix auquel ils pensaient auparavant.

Le rapport révèle que United a augmenté le prix pour deux raisons principales: la forme exceptionnelle qu’il a produite en Italie cette saison et le fait qu’il est un joueur local.

Il est averti que les chefs des États-Unis tiennent à ne pas sous-vendre Smalling, ayant vu le prix de Jonny Evans se multiplier depuis qu’il l’avait laissé partir pour seulement 6 millions de livres sterling en 2015.

Smalling sera certainement en demande en raison de sa forme ravivée, bien qu’il ait ouvert la porte à un changement permanent pour les Roms récemment.

“Quand je suis arrivé, c’était excitant mais aussi intimidant parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Nouveau pays, nouvelle expérience. Mais compte tenu de la façon dont je me suis installé, de l’amour que j’ai ressenti, en particulier de la part des fans mais de tout le monde à Rome, ce sera une décision intéressante à prendre.

«Certains des autres joueurs ont dit que si vous frappez vraiment le sol, l’amour que vous pouvez avoir dans cette ville est incroyable.

«C’est vraiment ce que j’ai ressenti, tout comme ma famille. Puisse-t-il continuer. “

Cependant, la nouvelle de l’augmentation du prix peut signifier de mauvaises nouvelles pour son souhait de continuer à Rome, ce qui pourrait donner à Tottenham une ouverture.