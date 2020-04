Man Utd pourrait signer un milieu de terrain de 70 millions de livres sterling et le jouer en défense

Date de publication: Mardi 28 avril 2020 16h06

Jamie Carragher a comparé Declan Rice, cible de Man United à 70 millions de livres sterling, et dit qu’il serait un complément parfait à une défense de Manchester United à trois.

Malgré les difficultés de West Ham cette saison, Rice a brillé au milieu de terrain et a décroché sa première casquette en Angleterre plus tôt en 2019 – gagnant six autres depuis.

Par conséquent, West Ham espère attirer des frais de 70 millions de livres sterling pour le riz, qui était auparavant une cible pour les deux Manchester United et Chelsea.

Rice est également capable de jouer en défense et Carragher voit beaucoup de son propre développement à Liverpool dans l’international anglais, qui, selon lui, serait «parfait» dans les trois derniers.

“Il me rappelle un peu de moi”, a-t-il déclaré à Sky Sports. «J’ai commencé au milieu de terrain et je suis retourné à l’arrière central.

“Je suis un grand fan de Declan Rice parce qu’il est venu et que les gens ont dit qu’il était génial sur différentes étapes. Puis cette saison, il a eu un peu de mal.

“Cela arrive à chaque joueur, tout le monde parle de vous, alors vous avez un peu de critique. Je pense qu’il a un peu de caractère, il ne se cache jamais, il joue au milieu de terrain en tant que jeune garçon. Je pense qu’il est meilleur sur le ballon qu’on ne le mérite. »

Carragher, qui a également comparé Harry Maguire à une bête défensive de Liverpool, a poursuivi: «Il y a une légère critique quant à la façon dont il reçoit le ballon. Il y a un art là-dedans. Mais quand il monte sur le ballon, il relève la tête, il a hâte.

«Il a quelque chose sur lui. À l’arrière central, il n’aura pas ces problèmes, tout est devant lui. c’est pourquoi je n’allais jamais être un milieu de terrain central de premier plan à Liverpool; Je n’ai jamais été assez rapide avec le ballon à mes pieds.

“Pour ce qui est de sortir avec le ballon, je pense qu’il serait parfait dans les trois derniers. Je n’ai aucun scrupule à le voir entrer au milieu de terrain. Mais à son âge, chaque joueur doit s’améliorer. “

