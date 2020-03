Man Utd prend la pole position alors que le défenseur de 70 millions de livres sterling accélère le transfert

Date de publication: Lundi 23 mars 2020 1:40

Manchester United a reçu un double coup de pouce dans sa poursuite du défenseur de Naples Kalidou Koulibaly, selon des informations en Italie.

La semaine dernière, il a été rapporté que les géants de la Serie A avaient décidé qu’il n’y avait pas de place pour des goûts de Koulibaly, Allan et Hirving Lozano doivent tous partir lorsque la fenêtre de transfert rouvrira.

Le rapport, dans le journal italien Tuttosport, a affirmé que Naples formulait déjà ses plans pour le mercato d’été, même si on ne sait pas encore quand la saison de la ligue se terminera.

La formation de Naples chercherait à signer l’attaquant de Turin Andrea Belotti et l’ailier de Sassuolo Jeremie Boga, mais pour ce faire, ils devront d’abord vendre des joueurs.

Au total, quatre joueurs devraient être déplacés, l’arrière gauche Faouzi Ghoulam étant également ajouté à cette liste.

Maintenant, Tuttomercato a pris l’histoire à un autre niveau en déclarant que Koulibaly a confirmé au club qu’il voulait avancer et que Manchester United menait le PSG dans la course pour signer le puissant défenseur.

Ils déclarent qu’après six saisons en Italie, Koulibaly souhaite «essayer quelque chose de nouveau» et est prêt à tester ses capacités dans un autre pays.

De plus, on prétend que même si Napoli voulait auparavant 86 millions de livres sterling pour le défenseur, sa valeur a peut-être quelque peu baissé après une campagne contre les blessures et il pourrait maintenant être disponible pour près de 70 millions de livres sterling.

De plus, il a été rapporté que le prix demandé ne rebuterait pas les Red Devils, avec un accord «au coin de la rue».

Homme Utd Le patron Ole Gunnar Solskjaer serait à la recherche d’un nouveau défenseur lorsque la fenêtre s’ouvrira alors que Phil Jones pourrait continuer cet été, Chris Smalling et Marcos Rojo étant également susceptibles d’être vendus.

Des rapports ont récemment déclaré que United était destiné à un énorme été de dépenses avec un quatuor de 240 millions de livres sterling lié à des déménagements au club avec cinq étoiles qui devaient partir.

Et bien que Koulibaly ne soit pas sur la liste immédiate des priorités du club, la possibilité de signer un objectif à long terme pour des frais tentants pourrait entraîner un changement de priorités pour Solskjaer and Co.