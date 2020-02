Man Utd prend les virages avec Bruno Fernandes au volant

Date de publication: jeudi 27 février 2020 10h55

Manchester United a-t-il pris un tournant? Cette question a titré de nombreux points de vente avec une plus grande portée que nous sur une base mensuelle pendant la première moitié de la saison. S’ils avaient signé Bruno Fernandes en été, la réponse lors de sa première demande en septembre aurait été un «oui» retentissant et United serait probablement assis confortablement dans le top quatre, ou du moins comme le plus grand nain regardant les autres dans la ferraille pour la place finale de la Ligue des Champions.

Fernandes a pris United autour des coins apparemment avec toutes les autres touches depuis son déménagement à Old Trafford six mois trop tard. Ole Gunnar Solskjaer a coupé une figure frustrée tandis que ses joueurs ont passé la première année de son règne à jeter le même sh * t sur des murs défensifs, si souvent en vain, mais maintenant il a enfin un meneur de jeu qui peut trouver des moyens de contourner, sur et à travers même le la plupart des arrière-gardes tenaces.

Contre le Club de Bruges, Fernandes a de nouveau montré à United ce qu’il avait manqué ces dernières saisons en jouant un rôle dans les trois buts marqués au cours de son heure sur le terrain. La star portugaise a ouvert le score à domicile, mais il n’a pas remporté le penalty ni fourni les passes décisives pour Odion Ighalo et Scott McTominay. Au lieu de cela, il a aidé les assistants. Il a provoqué Daniel James pour un tir qui a été inexplicablement repoussé par le défenseur de Bruges Simon Deli; Fernandes a ensuite laissé tomber le ballon sur le pied droit de Juan Mata pour une passe simple – pour Mata, au moins – en demi-volée dans Ighalo; avant de gagner la possession et de la transformer en Fred, qui l’a poussé à McTominay.

L’impact de Fernandes met en évidence non seulement la qualité du milieu de terrain du Portugal – dont trop peu semblaient entièrement convaincus alors qu’il faisait des choses ridicules avec un maillot du Sporting Lisbon – mais aussi la monotonie qu’il a bannie du milieu de terrain United.

Et même si vous pouviez déjà couper une bande-son épique de films et de touches en solo de Fernandes, l’ascenseur qu’il a donné à ses coéquipiers est étonnamment évident.

Lorsqu’il joue dans le rôle de n ° 10, dérivant sur la ligne de front, sa vitesse de pensée et de toucher a donné aux individus aux États-Unis une attaque dans le bras, tandis que lorsqu’il tombe plus profondément, les ailiers et les avant-centre savent qu’ils peuvent être trouvés s’ils éclatent au-delà des défenseurs ou tombent dans le trou que Fernandes a laissé.

Ighalo a son objectif 🙌

Premier départ United, premier but United ✅

Cette balle de Fernandes 🤤 pic.twitter.com/ElJVo3A6lU

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 27 février 2020

Nous avons déjà vu des preuves claires d’une relation florissante entre Fernandes et des gens comme Mason Greenwood, Dan James et Anthony Martial. Ce soir, ce sont Fred et Juan Mata qui semblaient accorder la fréquence de Fernandes. Mata semble ravie d’avoir trouvé un coéquipier non seulement avec la même vision et le même esprit créatif, mais aussi la technique pour mettre ces images en pratique. Fred, qui a triplé son total United juste dans les 10 dernières minutes, a merveilleusement bien concordé avec Fernandes, tenant sa position lorsque le n ° 18 dérive en avant, ou se précipitant lui-même dans ces espaces lorsque le nouveau garçon s’enfonce plus profondément.

Aussi impressionnant que Fred ait été ces dernières semaines, surtout si l’on considère le niveau à partir duquel il a augmenté, la pensée d’un Paul Pogba en forme et motivé en harmonie avec Fernandes suffit presque à faire oublier aux fans de United le bouleversement auquel ils ont été soumis dans dernières années. Malheureusement, ce rêve ne devrait devenir réalité que pendant quelques brèves semaines lorsque Pogba décidera qu’il est temps pour lui de faire le strict minimum pour assurer sa place dans l’équipe de France avant de battre ses cils dans n’importe quel club qui pourrait payer. Mino Raiola une grosse commission en été.

Fernandes ressemble au joueur que United espérait que Pogba pourrait être, la star qu’ils présumaient qu’il serait. Bien sûr, nous devons replacer son départ dans son contexte. Jusqu’à présent, la recrue de janvier a affronté à deux reprises les Wolves, Chelsea, Watford et Club Brugge. Même Angel Di Maria l’a allumé pendant cinq matchs au début de sa carrière à Old Trafford.

Les trois prochains matchs de United en Premier League les verront se rendre à Everton et Tottenham, avec un derby de Manchester pris en sandwich entre les deux. Nous en apprendrons beaucoup plus sur la qualité de Fernandes au cours des deux prochaines semaines et demie. Mais nous savons déjà que United, stimulé également par le fait qu’il n’a concédé qu’un seul but lors de ses sept derniers matchs, entame ces grands tests avec beaucoup plus de confiance et de conviction grâce à l’éclat de Bruno.

Ian Watson

