Man Utd prépare une offre de 70 millions de livres pour une alternative rapide à Jadon Sancho

Manchester United envisage de signer une alternative à Jadon Sancho, tandis que Leeds a progressé dans son souhait de signer un concours de 30 millions de livres sterling pour Patrick Bamford, selon les potins de transfert de lundi.

MAN UTD TRANSFORME SES ATTENTIONS EN ADAMA TRAORE

Manchester United pourrait se tourner vers la star des Wolves, Adama Traoré, comme alternative à Jadon Sancho.

United cherche un accord pour Sancho depuis environ un an et avait l’air en bonne position pour signer avec le joueur. Des rapports plus tôt cette année réclamaient des conditions personnelles et un numéro de maillot avec le joueur avait été convenu.

Dortmund, cependant, refuse de bouger sur leur évaluation de 130 millions d’euros pour Sancho – et cela pose un problème pour United. En tant que tel, les Red Devils ont rendu public leur proposition de plafond de transfert de 50 millions de livres sterling la semaine dernière.

La Bundesliga, cependant, n’a aucune raison de vendre pour moins que sa valorisation, ce qui signifie qu’un transfert pourrait être exclu.

En conséquence, The Sun affirme que United a plutôt contacté les Wolves au sujet d’un éventuel swoop pour Traoré.

Ils disent qu’Ole Gunnar Solskjaer est un grand fan du joueur et pense que sa forme cette saison les a convaincus de faire une enquête.

Traoré a porté son jeu à un autre niveau cette saison en marquant six fois et pesant 12 passes décisives. En tant que tel, Les loups auraient collé une somme de 70 millions de livres sterling sur sa tête.

Cependant, garder l’ancienne star d’Aston Villa et de Middlesbrough peut s’avérer difficile. Malgré leur désir de ne pas vendre l’ailier, les prétendants de Traoré semblent se développer.

Traoré est également fortement lié à un déménagement à Liverpool. De nombreuses sources ont affirmé Jurgen Klopp est très enthousiaste à l’idée d’un accord.

Cependant, il semble maintenant que United aussi soit très sérieux dans ses efforts pour attirer l’attaquant de 24 ans.

EXPERT EN TRANSFERT PARLE D’INTÉRÊTS POUR LES TRAORES

L’expert en transfert Duncan Castles a déclaré au podcast de la fenêtre de transfert: «Lorsque vous avez un briefing sur Man Utd, ils ne sont pas prêts à payer quoi que ce soit comme les frais que Dortmund a clairement indiqué qu’ils veulent, cela suggère en fait que cela sera rejeté plutôt que résolu.

«C’est définitivement la position prioritaire pour United, Sancho est leur cible préférée pour ce rôle.

«Mais ils discutent d’autres individus. Jack Grealish est une possibilité d’entrer.

« Il y a un intérêt pour Adama Traoré mais je ne les vois pas atteindre les niveaux que les loups demandent, pour ce joueur, c’est un niveau similaire à ce que demande Dortmund. »

Traoré a également été lié à un retour en Espagne avec Barcelone ou le Real Madrid.

Discuter de ses aspirations à revenir en Liga à un moment donné dans le futur, Traoré a déclaré plus tôt cette année: «Un retour au Barça? Je n’ai aucune rancune.

«Mais également, si le Real Madrid m’appelait, j’y irais aussi. J’étais (à Barcelone) depuis 10 ans et j’ai de très bons souvenirs. »

LEEDS VEUT ODSONNE EDOUARD DIT LE DERNIER GOSSIP

Leeds espère devancer Manchester United et Arsenal dans la course à la signature d’Odsonne Edouard. L’équipe de Marcelo Bielsa a déjà manifesté son intérêt pour l’attaquant évalué à 30 millions de livres sterling. (Daily Star)

Arsenal envisage un accord potentiel avec l’ailier de Newcastle Allan Saint-Maximin, selon des informations publiées en France. (Daily Star)

Le Real Madrid aurait prévu une fenêtre de transfert silencieuse alors qu’il tentait de décharger près de 200 millions de livres sterling pour rester à flot. (Le soleil)

L’ancien défenseur d’Arsenal, Sol Campbell, a exhorté Pierre-Emerick Aubameyang à chercher des assurances sur la capacité du club à avoir un «succès instantané» avant de signer un nouvel accord. (Le soleil)

L’attaquant de Wolfsburg, Wout Weghorst, a déclaré qu’un déménagement à Arsenal serait la prochaine étape « parfaite » de sa carrière. (Le soleil)

Le patron du Bayern Munich, Hansi Flick, a insisté pour faire de son mieux pour convaincre Thiago Alcantara de rester. (Le soleil)

Napoli rendra Kalidou Koulibaly disponible pour un transfert en Premier League lorsqu’ils concluront un contrat de 70 millions de livres sterling avec l’attaquant lillois Victor Osimhen. (Le télégraphe du jour)

Le Celtic n’a pas réussi à ramener Fraser Forster au club après avoir échoué à s’entendre sur un transfert permanent de 6 millions de livres sterling pour le gardien de but de Southampton. (Le télégraphe du jour)

Jeremy Ngakia a des intérêts du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga après avoir exécuté son contrat à West Ham. (Le télégraphe du jour)

Les clubs de Premier League ciblent les jeunes de l’excellente académie de Wigan après l’entrée en fonction du club la semaine dernière. (Le télégraphe du jour)

ERREUR DE HAALAND DE MAN UTD

Manchester United a fait une erreur en ne signant pas Erling Haaland, avant de déménager au Borussia Dortmund, explique Paul Scholes. (Courrier quotidien)

Des problèmes en dehors du terrain ont vu Lionel Messi suspendre indéfiniment les discussions sur un nouveau contrat avec Barcelone. (Courrier quotidien)

Le Real Madrid pourrait laisser le milieu de terrain James Rodriguez quitter le club cet été pour un prix réduit de 22 millions de livres sterling après avoir exprimé le souhait d’un nouveau défi. Arsenal et Manchester United sont à nouveau liés. (Courrier quotidien)

Chelsea cherche à vendre six joueurs pour financer le transfert de 90 millions de livres sterling de Kai Havertz. (Daily Express)

Neymar aurait un accord avec le Paris Saint-Germain concernant un éventuel déménagement à Barcelone cet été. (Daily Express)

Tottenham aimerait l’ailier de Newcastle Allan Saint-Maximin. (Daily Express)