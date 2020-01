Man Utd présente cinq chocs potentiels de quatrième tour de la FA Cup

Coventry City contre Birmingham City

Même si cet affrontement des Midlands ne voit pas ce qui serait une définition très étendue d’un “jeu de cupules” samedi après-midi, il restera dans l’histoire pour voir les visiteurs jouer à l’extérieur sur leur terrain. Pensez à vos jours à l’université et c’est similaire à votre propriétaire effectuant une courte visite dans votre propriété louée pour vous assurer que le canapé est toujours intact, que le tapis est exempt de taches malades et que les rats n’ont pas encore infesté la cuisine.

Telles ont été les saisons respectives de Coventry et de Birmingham à St Andrew’s, cette réunion pourrait ressembler aux locataires montrant au propriétaire leurs nouveaux jets, un tapis fraîchement nettoyé et une cuisine qui ne serait pas à sa place dans une annonce Cillit bang.

Coventry n’a perdu qu’une seule fois à son domicile temporaire toute la saison, se moquant de son soi-disant statut d’exilé, tandis que Birmingham a perdu sur le terrain une demi-douzaine de fois cette campagne. Avec les Sky Blues atteignant les étoiles de League One et Brum dans un état second sombre du Championnat, un bouleversement est probable.

Northampton Town contre Derby County

L’un des deux matchs du vendredi soir dans le quatrième tour de cette année et le seul qui pourrait être considéré comme un décalage étant donné que Sheffield Wednesday et QPR sont séparés par seulement quatre points et quatre places.

À Sixfields, cependant, 38 points ont divisé les hôtes de Northampton Town et leurs rivaux de championnat. Parler d’un bouleversement n’est pas pour les cordonniers, car les saisons contrastées ont cela comme une réunion où la Ligue Deux pourrait raisonnablement l’emporter sur le Championnat.

Le mystérieux Keith Curle espère laisser les affreux voyageurs de Philip Cocu se gratter la tête sur la façon dont ils ont réussi à sortir de la compétition aux mains du club le moins bien classé de la compétition. Mais ceux qui ont fait preuve de diligence raisonnable seront conscients du fait que Derby lutte pour les résultats et les objectifs sur la route.

Seul Bradford a un meilleur dossier à domicile que Northampton en Ligue Deux cette saison, tandis que Derby n’a qu’une seule victoire lors de ses déplacements. Sous les lumières, ne vous attendez pas à ce que les Rams le fassent un froid vendredi soir dans le Northamptonshire.

Millwall contre Sheffield United

Le manager de Sheffield United, Chris Wilder, est déjà le finaliste hors concours pour (ou vainqueur de) Manager de l’année, mais l’argenterie augmenterait ses faibles chances d’évincer Jurgen Klopp comme le favori absolu pour décrocher l’or.

Cependant, cette merveilleuse éducation que nous appelons une équipe de football – c’est Millwall pour vous et moi – est l’un des pires côtés que les Blades auraient pu espérer affronter. Non seulement les Lions sont l’une des équipes les plus en forme de la Ligue de football, mais ils ont la forme en ce qui concerne la plus ancienne compétition de coupe du monde.

Ils ont atteint les quarts de finale à 11 reprises, y compris la saison dernière, et aucune équipe de l’histoire du football anglais n’a éliminé plus de clubs de haut niveau, sinon un seul, que Millwall (25).

Je ne suis pas partisan de revenir en arrière à travers des décennies de statistiques parce que cela est largement hors de propos, mais il y a quelque chose dans l’ADN de Den qui suggère que le succès de Sheffield United cette saison pourrait être limité à la seule ligue.

Tranmere Rovers contre Manchester United

Le leur est un terrain plus cahoteux que la forme à domicile de Manchester United. Le leur est plus rude que la voix d’un détenteur d’abonnement à Old Trafford après encore 90 minutes de cris sur leurs joueurs.

Après avoir vaincu l’opposition de Premier League en trois heures et demie, traînant 3-0 à l’intérieur des 45 premières minutes de l’égalité, cet accueil de Prenton Park fera autant de merveilles pour la confiance des Red Devils que de se moquer de votre longue -école écraser après avoir trouvé le courage de lui demander de sortir au milieu de la cantine.

United espère peut-être un match nul des adversaires de la Ligue 1 afin qu’une reprise puisse être ramenée à Old Trafford où l’herbe est verte et le football n’est pas si joli. Sur ce terrain de Birkenhead, c’est une autre histoire. Il y a plus de brun que de vert, plus de divots que de lisse, plus d’opportunités pour une équipe de Tranmere si habituée à de telles conditions face à une équipe dont la saison se résume métaphoriquement par ce champ de verts pas tout à fait.

West Ham United v West Bromwich Albion

Ah, le derby de l’Ouest dans toute sa splendeur de geekiness football. Malheureusement, cela pourrait être à peu près aussi excitant que cet affrontement entre deux côtés hors de forme.

Slaven Bilic revient à quelques kilomètres de son ancien terrain de jeu, mais toujours avec une vengeance qui rendrait justice à sa barbe infâme contre un club qui n’a même pas réussi à reproduire son succès dans les années qui ont suivi le limogeage du Croate .

Pour les Hammers, le succès en Premier League n’est pas encore garanti, donc une bonne demi-douzaine de changements sont à prévoir. La terrible forme de West Brom signifie que les joueurs de l’équipe des Baggies ont une excellente occasion de revendiquer une place régulière dans le premier XI.

Si un camp de yo-yo à la recherche d’un pari grand / bon / décent (supprimer le cas échéant) pour une promotion vaincant une tenue de lutte contre la relégation hors normes se qualifie comme un bouleversement, il faut déterminer, mais pour le bien de cet article, je suis tout pour.

Shrewsbury Town contre Liverpool

Je rigole.

