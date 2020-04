Man Utd prêt à offrir à Saul Niguez une incitation massive à conclure un accord de 70 millions de livres sterling

Date de publication: Mardi 14 avril 2020 8:34

Manchester United serait prêt à accorder à la star de l’Atletico Madrid Saul Niguez une énorme augmentation de salaire afin de conclure un accord avec le joueur cet été.

Le milieu de terrain de 25 ans est lié à un passage à Old Trafford depuis un certain nombre d’années, remontant à l’époque de Louis van Gaal, et Ed Woodward souhaite enfin obtenir un accord sur la ligne.

Uni sont très à la recherche de renforts de milieu de terrain cet été, avec Saul émerge comme l’un de leurs principaux objectifs – aux côtés des plus offensifs James Maddison et Jack Grealish.

L’international espagnol Saul aurait eu des problèmes avec Diego Simeone à l’Atletico cette saison et pourrait donc être en déplacement cet été.

Et selon un rapport dans The Sun, United est prêt à accueillir le joueur à Old Trafford à bras ouverts – avec une augmentation de salaire exceptionnelle pour démarrer.

Il est affirmé que la hiérarchie du club est prête à payer à Saul 200 000 £ par semaine, le milieu de terrain gagnant actuellement 115 000 £ par semaine en Espagne, alors qu’il est très considéré comme un remplaçant de Paul Pogba.

Le rapport ajoute que United a clairement indiqué qu’il voulait être tenu au courant de l’avenir de Saul au Wanda Metropolitano, et qu’il était prêt à payer jusqu’à 70 millions de livres sterling pour le signer.

La star de l’Atletico a actuellement un énorme clause de libération d’une valeur de 135 millions de livres sterling mais United espère que le prix sera réduit d’ici l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été.

De Ligt révèle trois grandes raisons pour lesquelles il a choisi la Juventus plutôt que Man Utd

Matthijs de Ligt a révélé pourquoi il avait décidé de ne pas déménager à Manchester United l’été dernier et avait choisi de rejoindre la Juventus à la place.

Le skipper de l’Ajax était en demande après avoir mené les géants néerlandais en demi-finale de la Ligue des champions, avec Barcelone et les Red Devils parmi une multitude de clubs poursuivant sa signature.

Cependant, le joueur de 20 ans a finalement opté pour un déménagement de 67,5 millions de livres à Turin, où il a connu une première saison difficile en Serie A.

Ses difficultés à s’installer en Italie auraient conduit United à envisager un deuxième mouvement, le Daily Star affirmant que le milieu de terrain instable des Red Devils Paul Pogba pourrait être utilisé comme édulcorant dans n’importe quel accord.

Mais De Ligt a maintenant jeté un nouvel éclairage sur les raisons pour lesquelles il a choisi de rejoindre la Juventus en premier lieu, snobant United et Barca dans le processus. Lire la suite…