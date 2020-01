Man Utd ravive l’intérêt de Declan Rice alors que Solskjaer envoie des éclaireurs pour le suivre

Date de publication: Lundi 13 janvier 2020 8:49

Manchester United soupçonnerait toujours de présenter une offre pour le milieu de terrain de West Ham, Declan Rice.

Ole Gunnar Solskjaer a envoyé son éclaireur personnel pour regarder l’international anglais de 20 ans, selon le Daily Mail.

Le rapport suggère que Simon Wells a été envoyé pour regarder Declan Rice lors de la défaite 1-0 de West Ham contre Sheffield United vendredi soir.

Le milieu de terrain défensif a été impliqué dans l’un des principaux points de discussion du jeu, alors qu’il éclatait en avant au milieu de terrain, jouant le ballon en avant avant que Robert Snodgrass ne frappe le défenseur des Diables rouges Dean Henderson.

L’égalisation du temps de blessure potentiel a renvoyé les Hammers dans des scènes de fête sauvages, mais il a été interdit après que VAR ait décidé que Rice avait manipulé le ballon lors de la préparation.

Manchester United manque d’options au milieu de terrain après avoir subi des blessures à Paul Pogba et Scott McTominay et envisagerait d’investir dans quelqu’un de nouveau à la base du milieu de terrain.

Rice a souvent été associé à un transfert à Old Trafford, et pourrait être considéré comme un investissement à long terme étant donné qu’il a 21 ans mardi et a déjà près de 100 apparitions seniors à son actif.

Il a disputé sept matches avec l’Angleterre depuis sa première sélection en mars 2019, peu de temps après avoir annoncé son intention de quitter la République d’Irlande, avec qui il a disputé trois matches en matchs amicaux.

70 M £, 80 M £ et même 100 M £ de frais ont déjà été suggérés pour Rice, qui est sous contrat avec son club actuel jusqu’à l’été 2024.