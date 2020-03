Man Utd ‘réfléchit à la Juve’s De Ligt’; Pogba part-ex?

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 9:24

Manchester United serait prêt à déménager à nouveau pour Matthijs de Ligt après une première année difficile à la Juventus pour le défenseur central hollandais.

Les Red Devils étaient fermement à la recherche de De Ligt l’année dernière quand il était l’une des stars les plus demandées de la fenêtre d’été. Barcelone était également enthousiaste, mais le défenseur a choisi de rejoindre la Juve de l’Ajax pour 67,5 millions de livres sterling.

cependant, le joueur de 20 ans a connu une première saison difficile en Serie A, ne réussissant pas à conserver une place dans le XI de premier choix de Maurizio Sarri.

Le Daily Mail affirme que United surveille la situation de De Ligt – et la Juve pourrait vouloir déplacer le défenseur cet été.

United a beaucoup d’options dans la défense centrale, mais Ole Gunner Solskjaer est toujours à court d’un partenaire de première classe pour Harry Maguire.

De Ligt pourrait également aider à graisser les roues pour faire sortir Paul Pogba d’Old Trafford.

Le milieu de terrain français espère désespérément quitter United avec la Juve et le Real Madrid les plus étroitement liés. Mais Pogba n’a pas commencé de match de Premier League depuis septembre et avec la pandémie de coronavirus provoquant le chaos dans le football européen, il semble peu probable que la Juve ou le Real soient prêts à atteindre la valorisation de 100 millions de livres sterling de United.

Mais United pourrait être intéressé par un accord d’échange de pièces, qui serait facilité par les deux joueurs étant représentés par Mino Raiola.

