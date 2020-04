Man Utd rejoint la course pour un défenseur inconnu de Watford qui brille dans un prêt de la Liga

Date de publication: vendredi 17 avril 2020 6h30

Manchester United fait partie des équipes qui surveillent le défenseur peu connu de Watford, Pervis Estupiñán, selon des informations.



Estupiñán a rejoint Watford de LDU Quito dans son Equateur natal en 2016, alors qu’il était encore adolescent, mais n’a pas encore fait une apparition senior à Vicarage Road.

L’arrière gauche a subi une série de périodes de prêt à l’Espagne, où il a joué pour Grenade, Almeria, Majorque et Osasuna, où il est presque à mi-chemin d’un prêt de deux ans à la Liga.

Le joueur de 22 ans a impressionné pendant cette période, ce qui a suscité l’intérêt de plusieurs des plus grands clubs européens, selon le média équatorien Expreso.

On prétend que Manchester United et l’Atletico Madrid sont particulièrement enthousiastes, les Red Devils n’étant pas étrangers aux hommes équatoriens, ayant eu Antonio Valencia pendant plusieurs années.

Il y a aussi de l’intérêt de l’Italie, mais la décision finale sera entre les mains de Watford, même si on sait déjà que Estupiñán passera la saison prochaine à Osasuna.

United a été lié à un mouvement de gros fonds pour un arrière gauche comme Ben Chilwell, mais auraient mis leur offre en veilleuse afin de donner de l’espace à Brandon Williams pour continuer sa progression dans la première équipe.

Pendant ce temps, United aurait fait des progrès importants dans ses tentatives pour arracher Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal.

L’international gabonais approche de la dernière année de son contrat avec les Gunners et pourrait envisager un dernier grand coup de sa carrière dans le but de gagner plus d’argenterie.

Et selon les dernières mises à jour, il semble qu’il se dirige vers la porte de sortie de l’Emirates Stadium.

