Man Utd rejoint l'Inter et la Juventus dans la course à la hausse du milieu de terrain de Serie A

Date de publication: Lundi 23 décembre 2019

Selon un rapport italien, Man Utd cherchera à gonfler ses rangs défensifs avec l'ajout du défenseur central Hellas Verona, Marash Kumbulla.

L'international albanais d'origine italienne a fait la percée dans le onze de départ de la Serie A cette année, faisant 10 apparitions en championnat alors que Vérone a confondu les attentes à son retour au sommet de l'Italie.

Malgré sa progression dans les séries éliminatoires de la série B, le club nouvellement promu dispose d'une défense plus serrée (20 buts encaissés) que celle des poids lourds italiens AC Milan (24) et Napoli (22), et à seulement trois buts de moins que huit fois de suite. Serie Un vainqueur de la Juventus (17).

Kumbulla, 19 ans, a joué un rôle déterminant dans leur arrière-garde fidèle jusqu'à présent cette campagne, avec une série de performances impressionnantes qui ont attiré l'attention de la Juventus et de l'Inter Milan.

Maintenant, Homme Utd sont entrés dans la mêlée selon la publication italienne L’Arena (via SempreInter.com), la publication indiquant que le joueur avait initialement attiré l’attention d’un éclaireur des Red Devils en pré-saison.

Le rapport révèle: "Le club de Premier League a vu Kumbulla pour la première fois en action pendant la pré-saison … mais ce n'était pas le joueur que le scout était allé regarder au départ mais cela ne l'a pas empêché d'attirer l'attention du scout."

À l'âge tendre de 19 ans, Kumbulla s'intégrerait parfaitement dans la stratégie de transfert employée par le chef d'Utd, Ed Woodward, en tant qu'acteur avec un avenir radieux qui peut être développé sous la direction de Ole Gunnar Solskjaer.

Le rapport continue que «Hellas Verona évalue actuellement Kumbulla à 15 millions d'euros», mais ce chiffre devrait fortement continuer à augmenter jusqu'à l'été s'il maintient ses niveaux de performance impressionnants.

Pendant ce temps, l'ex-patron de l'Uttd, l'honcho Jose Mourinho, aurait reçu le feu vert pour battre les Red Devils à la signature d'un exécuteur de milieu de terrain évalué à 60 millions d'euros.

L’Equipe (via Sport Witness) rapporte que la Ligue 1 de Lille est prête à laisser Boubakary Soumare partir en janvier après l’émergence du flop de Premier League Renato Sanches dans leur onze de départ.

Le six pieds deux ans âgé de 20 ans est évalué dans la tranche de 50 à 60 millions d'euros.