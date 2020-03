Man Utd s’apprête à signer un successeur Matic de 40 millions de livres sterling; Arsenal

Date de publication: samedi 14 mars 2020 8h30

Manchester United mène la charge pour signer un talentueux combattant du milieu de terrain, tandis qu’Arsenal vise un swoop sur les Wolves pour l’un de leurs attaquants, selon les potins du journal de samedi.

MAN UTD LEADING CHARGE POUR MONCHENGLADBACH STAR

Manchester United mène la course pour recruter le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria, selon des informations en Allemagne.

Le puissant milieu de terrain suisse est considéré comme un remplacement à long terme par Ole Gunnar Solskjaer pour le milieu de terrain vieillissant Nemanja Matic, qui malgré l’offre d’un nouveau contrat par United, pourrait encore être autorisé à partir.

Et selon Sky en Allemagne, via le Daily Mirror, United apparaît comme de solides candidats pour signer la star suisse, qui est également liée à Liverpool, à l’Atletico Madrid et au Borussia Dortmund.

Cependant, il est affirmé que United tentera de signer Zakaria que toutes les parties trouveront impossible de refuser et que le joueur déménagera à Old Trafford au cours de l’été.

Le directeur sportif de Monchengladbach, Max Eberl, a cependant souligné sa confiance pour garder le joueur, déclarant récemment: “Je pense qu’il y a de très bonnes chances que Denis soit toujours avec nous l’année prochaine si nous nous qualifions pour la Ligue des champions.”

Mais si Gladbach rate les quatre premiers – ils sont actuellement quatrièmes, à deux points d’avance sur Bayer Leverkusen – on prétend qu’ils vendront le joueur.

Et même s’ils se qualifient, on pense qu’une grosse enchère de United et environ 40 millions de livres sterling leur forcera la main.

Solskjaer a été bien soutenu par le conseil d’administration de United au cours des deux dernières périodes de transfert et il est probable qu’il le sera à nouveau, en particulier compte tenu de leur récente invincibilité.

“Nous pensons que nous nous améliorons tout le temps”, a déclaré le Norvégien.

“Nous savons qu’il nous manque un, deux, trois joueurs pour être considérés comme un prétendant au titre et une certaine expérience.”

Un joueur que United semble peu susceptible de signer, cependant, est Paulo Dybala après que la Juventus a intensifié ses pourparlers de renouvellement de contrat avec le meneur de jeu, selon le Daily Star.

ET PLUS DE GOSSIP

Le vice-président exécutif Ed Woodward est “déçu” La saison de Manchester United a été suspendue en raison de la propagation du coronavirus (Daily Star)

Barcelone a accepté de signer l’attaquant argentin Lautaro Martinez de l’Inter Milan cet été et accordera au joueur de 22 ans un contrat de 16 millions de livres sterling par an (Daily Star)

La Juventus fera une offre de 25 millions de livres sterling pour le défenseur latéral de Chelsea, Emerson Palmieri, cet été après avoir rejeté une offre pour le joueur de 25 ans en janvier (Daily Express)

Arsenal envisage un déménagement estival pour l’attaquant portugais des Wolves Diogo Jota (Daily Mail)

Les clubs de Premier League peuvent refuser de jouer lorsque la saison doit reprendre le mois prochain en raison des préoccupations généralisées concernant la forme physique de leurs joueurs et l’intégrité de la compétition (Daily Mail)

Les stars hors contrat de Premier League, dont Willian, Adam Lallana et Jan Vertonghen, pourraient être laissées dans les limbes si la saison se termine après l’expiration de leurs accords le 30 juin après le retard du coronavirus (Daily Mail)

Les assureurs sportifs sont submergés par les demandes du monde du football, les clubs essayant désespérément de découvrir s’ils sont couverts pour les pertes dues au coronavirus (Daily Mail)

Le manager de Leeds United, Marcelo Bielsa, a décidé de ne pas accorder de congé supplémentaire à son équipe pendant la pause imposée par le coronavirus (Daily Mail)

L’ailier de Chelsea, Hakim Ziyech, souhaite que son nouveau club signe également avec son copain de l’Ajax Andre Onana (Le soleil)

Le vice-président de West Ham United, Karren Brady, a déclaré que la saison de Premier League devait être déclarée nulle si aucun autre match n’était possible (The Sun)

Liverpool est toujours susceptible d’être couronné champion de Premier League, même si la crise des coronavirus entraîne l’abandon de la saison alors que les craintes grandissent, il serait impossible de la terminer cet été (Daily Telegraph)

Les clubs de Premier League sont testés pour le coronavirus via le NHS plutôt que par des cliniques médicales privées en raison des directives du gouvernement (Daily Telegraph)

Chelsea gardera son terrain d’entraînement de Cobham en lock-out dans un avenir prévisible après que Callum Hudson-Odoi ait été testé positif pour le coronavirus (Daily Telegraph)

La Ligue des champions pourrait se diriger vers une révolution majeure avec des matches de quart de finale et de demi-finales joués sur une jambe (Daily Mirror)

Sean Dyche admet qu’il est inévitable que Burnley vendra un jour l’étoile montante Dwight McNeil (Daily Mirror)