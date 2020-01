Man Utd s’incline face au Real Madrid après que le déplacement de son objectif en Espagne soit terminé

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 8:01

Man Utd a été sabordé par le Real Madrid après que l’un de ses principaux objectifs – Donny van de Beek – devrait rejoindre les poids lourds espagnols du Real Madrid cet été, selon le dernier rapport.

La quête d’Ole Gunnar Solskjaer pour des renforts de milieu de terrain a été largement rapportée, avec la confusion persistante entourant l’avenir à long terme de Paul Pogba avec le club et la blessure prématurée de Scott McTominay, laissant les Red Devils dangereusement à court d’options au milieu.

Sporting Lisbon’s Bruno Fernandes a été présentée comme l’objectif prioritaire de Solskjaer, le dernier rapport suggérant le Portugais est prêt à procéder au changement «à tout moment».

Cependant, le transfert potentiel a rencontré de nombreux accrocs ces derniers jours, deux facteurs cités pour expliquer les retards.

Ajax’s Van de Beek a également reçu sa juste part de pouces de colonne, avec un rapport révélant la star hollandaise figure en bonne place sur la liste de souhaits du patron norvégien.

L’espoir de cet accord semble cependant avoir été perdu après que le journal néerlandais De Telegraaf a révélé que le jeune homme de 23 ans rejoindra en fait Los Blancos de Zinedine Zidane cet été.

L’écrivain sportif en chef du magasin, Valentijn Driessen, a expliqué à Veronica Inside (via Goal.com) le transfert imminent: «Vous pouvez l’écrire [the Van de Beek to Real Madrid transfer being done]. Tout est réglé. C’est fait.

Driessen a poursuivi: “Manchester United n’aura plus à l’appeler.”

L’article de Goal cite des rapports qui affirment que l’accord entre les deux parties vaudra 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling / 61 millions de dollars).

Pendant ce temps, Man Utd pourrait abandonner sa politique de transfert afin de viser la signature du prêt d’un ancien milieu de terrain de l’ancien Real Madrid.