Man Utd subit un coup dur de 25 millions de livres alors que les Spurs regardent le favori de Jurgen Klopp

Date de publication: dimanche 26 janvier 2020 8:01

HÉ JUDE

Le sentier Jude Bellingham est devenu un peu froid récemment. Arsenal aurait tenir un bord sur Man Utd plus tôt cette semaine en raison de la structure de tout accord proposé pour le milieu de terrain de Birmingham. Il semble que ni l’un ni l’autre ne parviendront à leurs fins.

Une exclusivité de 90min affirme que Birmingham considère Bellingham comme “irremplaçable” et “est prêt à refuser toute offre” en conséquence.

Cela comprend les 25 millions de livres sterling que Man Utd a déjà déposés. La suggestion de revenir à toute configuration des moins de 23 ans dans un club de Premier League ne fait naturellement pas appel à un joueur se présentant régulièrement au niveau senior, bien que dans le championnat. Donc, “il est susceptible de consacrer son avenir immédiat au club” au lieu de quitter ce mois-ci.

Man Utd et Arsenal, ainsi qu’apparemment Liverpool, Leicester et Borussia Dortmund, seront déçus. Birmingham, qui a «une confiance croissante» dans sa capacité à «tenir bon» et à conserver son bien le plus précieux, ne le sera pas.

BALLON DE POSITION

À la dernière page du Daily Express, le favori de la colonne des potins de transfert, Neil Fissler, fait des vagues. Bien pour lui.

EXPRESS SPORT: Les Spurs tentent de ramener @ GarethBale11 #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/akcBScS9v5

– Neil Henderson (@hendopolis) 25 janvier 2020

Son exclusivité est que Tottenham «travaille 24 heures sur 24» pour livrer «au moins trois joueurs» à Jose Mourinho avant la date limite de vendredi. Le principal d’entre eux est Gareth Bale, dont les 650 000 £ de salaire par semaine sont plutôt discrètement décrits comme «l’un des plus grands obstacles».

Sûr.

Un accord de prêt n’est pas en vue, mais les Spurs et le Real Madrid «discutent» de la possibilité d’un déménagement permanent. Et avec Harry Kane blessé pendant la majeure partie du reste de la saison et Troy Parrott gardé dans sa cage, l’intention de Mourinho de signer un attaquant est claire.

Ses autres options incluent deux joueurs du Borussia Dortmund: Paco Alcacer et Mario Gotze, ce dernier envisageant une réunion avec Jurgen Klopp juste ce mois-ci.

Il peut y avoir quelque chose dans le lien Gotze. Le journal allemand Bild a affirmé il y a quelques semaines qu’il serait parti du Westfalenstadion en été. Il est certainement plus probable que les Spurs de ramener le «premier choix» de Mourinho, Bale.

SMART ALEK

Un attaquant que Tottenham ne signera pas est Aleksandar Mitrovic. Remerciez le Daily Star pour une clarification, personne ne savait qu’ils avaient besoin.

Tottenham et Aston Villa ont apparemment «envisagé de faire des offres» pour l’attaquant Fulham ce mois-ci, mais ont reculé à la valorisation de 40 millions de livres sterling.

Le joueur de 25 ans, qui a probablement dominé le deuxième niveau avec 18 buts en 26 matchs, “a la possibilité de partir” à la fin de la saison si les Cottagers n’obtiennent pas de promotion. Mais en termes de janvier, il ne va nulle part.

ET LE RESTE

On ne s’attend pas à ce que Barcelone poursuive un mouvement pour l’attaquant d’Arsenal au Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, 30 ans, au cours de la fenêtre de transfert actuelle et se concentrera sur l’attaquant espagnol de Valence Rodrigo Moreno, 28 … Cependant, Aubameyang pourrait être ciblé par le Paris St-Germain en remplacement pour l’attaquant uruguayen Edinson Cavani, 32 ans … Cavani, lié à Chelsea et Manchester United, a verbalement accepté de rejoindre l’Atletico Madrid avant la fin du mercato de janvier … Marcos Rojo retourne à Estudiantes en prêt – après que Manchester United n’a pas trouvé de acheteur pour le défenseur argentin de 29 ans… Southampton a eu de nouveaux entretiens avec Tottenham sur un accord pour le demi-arrière anglais des moins de 21 ans Kyle Walker-Peters, 22 ans… Le défenseur néo-zélandais de West Ham, Winston Reid, 31 ans, a refusé la possibilité de rejoindre Charlton en prêt… L’ancien milieu de terrain de Blackburn et Stoke Steven Nzonzi, le milieu de terrain français de 31 ans prêté à Galatasaray par la Roma, envisage de déménager à West Ham.