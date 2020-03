Man Utd va vendre cinq grands noms alors que Solskjaer se tourne vers un excitant quatuor de 240 millions de livres sterling

Ole Gunnar Solskjaer a des plans en place pour un énorme bouleversement à Manchester United cet été avec cinq grandes stars qui devraient être montrées à la porte et quatre signatures importantes apportées, selon un rapport.

Le Norvégien a été largement soutenu par United sur le marché des transferts pendant son mandat, amenant un total de cinq joueurs à hauteur d’environ 200 millions de livres sterling.

L’été dernier, il a amené Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James, tandis que janvier a vu l’arrivée de Bruno Fernandes et Odion Ighalo – avec le milieu de terrain portugais ayant déjà un impact énorme et signalant ses ambitions à long terme au club.

Et après avoir dirigé United vers une séquence de 11 matchs sans défaite qui a permis au club de se hisser à moins de trois points du quatrième de Chelsea et à une distance touchante des quarts de finale de la Ligue Europa, avant la suspension du jeu à l’échelle européenne, Solskjaer devrait à nouveau être fortement soutenu dans la fenêtre d’été.

Et selon le Daily Mirror, Solskjaer a d’énormes plans en place pour apporter des changements généralisés à son personnel de jeu – avec cinq grands joueurs qui se verront montrer la porte de sortie pour faire place à une nouvelle vague d’étoiles.

Selon le rapport, Solskjaer ouvrira la porte à David De Gea, Jesse Lingard, Paul Pogba, Alexis Sanchez et Marcos Rojo pour l’aider à faciliter davantage ses dépenses prévues.

Les départs de Sanchez et Rojo ne seront pas une surprise, étant donné que le duo est à la fois prêté et apparemment pas dans la réflexion à long terme du club.

Sanchez a rejoint l’Inter sur un contrat de prêt de saison l’été dernier, et tout en des rapports contradictoires ont suggéré qu’il pourrait retourner à Old Trafford, il est entendu que le club cherche activement à décharger le Chilien, qui a prouvé un flop extrêmement coûteux depuis son transfert au club en janvier 2018.

Rojo, quant à lui, est retourné dans son premier club Estudiantes prêté pendant la fenêtre d’hiver et United ne s’opposera pas à lui s’il veut rendre le déménagement permanent.

La sortie de Lingard ne sera pas non plus une surprise étant donné qu’il a fait un rapport plus tôt cette semaine a affirmé qu’il avait «perdu la confiance» de Solskjaer, tandis que la décision du joueur de faire équipe avec l’agent notoire Mino Raiola n’a guère aidé sa cause.

Pogba, quant à lui, devrait être le départ le plus en vue cet été. Le vainqueur de la Coupe du monde n’a fait que six départs pour le club cette saison en raison d’une succession de blessures et a été fortement lié au retour de l’ancien club de la Juventus ainsi que des géants espagnols du Real Madrid.

United espère récupérer son investissement record du club pour le joueur; cette malgré les affirmations de Solskjaer jeudi soir selon lesquelles son avenir restait beaucoup à Old Trafford.

“Paul est notre joueur” Solskjaer est cité comme disant après la victoire de 5-0 contre le LASK de Linz », a déclaré Solskjaer après la victoire de 5-0 au LASK.

«Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l’option d’un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [next season], Ouais.”

De Gea, quant à lui, est une autre star de haut niveau qui, selon le Mirror, se verra montrer la porte. L’Espagnol a été lié récemment au PSG et à la Juventus et malgré une légère baisse de ses normes élevées habituelles, pourrait encore coûter environ 70 millions de livres sterling.

Quatre nouveaux joueurs vont signer avec Henderson pour revenir

La sortie de De Gea permettra le rappel de Dean Henderson, qui a de nouveau impressionné lors d’une deuxième saison prêtée à Sheffield United.

Selon le Mirror, Solskjaer prévoit de rappeler l’espoir de l’Angleterre et de le promouvoir à leur n ° 1 – correspondant à la demande ambitieuse du gardien faite plus tôt cette année.

“Le grand rêve est de jouer pour Manchester United un jour”, Henderson a déclaré au Kelly & Wrighty Show.

«J’ai toujours eu ce rêve tout au long de ma vie, donc jusqu’à ce que ce soit accompli, je ne pense jamais l’avoir fait.

“Même si je joue pour eux une fois, je ne pense pas avoir réussi, je dois jouer pour eux 500 fois, 300 fois quoi que ce soit, alors vous pouvez faire demi-tour à la fin de votre carrière et dire:” Je l’ai fait, J’ai fait ce que je voulais faire ».»

En plus du Henderson de retour, United devrait également débourser 240 millions de livres sterling de nouveaux talents, avec Jadon Sancho, Jack Grealish, Jude Bellingham et Denis Zakaria.

Les quatre joueurs ont été étroitement liés au club au cours des dernières semaines, Sancho la plus coûteuse et la plus susceptible de faire reculer United d’un nouveau record de club.

Les Red Devils ont espéré que Dortmund permettra à l’adolescent de partir, leur directeur général Hans-Joachim Watzke ayant déclaré cette semaine: «Jadon est un très, très grand talent, peut-être le plus grand actuellement en Europe parmi les joueurs de moins de 21 ans.

«À mon avis, il a le potentiel de devenir l’un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde dans les années à venir.

«Nous ferons de notre mieux pour le garder le plus longtemps possible. Nous avons une très bonne relation avec lui.

«Mais si un jour, il vient nous voir et nous dit qu’il veut quitter le club, alors nous en discuterons.

«Mais ce n’est pas notre première option. La première option est de le garder le plus longtemps possible. »

Les liens avec Grealish, quant à eux, n’ont rien de nouveau non plus, le meneur de jeu de Villa devrait coûter environ 70 millions de livres sterling et devrait former un partenariat de milieu de terrain avec Fernandes et un autre nouvel ajout à Zakaria, qui Le Paper Talk de samedi indique qu’il en coûtera 40 millions de livres sterling.

United aurait déjà entamé des pourparlers avec Grealish.

Et c’est une situation similaire avec Bellingham évalué à 30 millions de livres sterling, l’adolescent qui attire le regard cette saison à Birmingham.

United aurait déroulé le tapis rouge pour le joueur, qui quitterait St Andrew’s avec une approbation retentissante du patron des Blues Pep Clotet.