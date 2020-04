Man Utd vise à être «hautement compétitif» sur le marché des transferts

Date de publication: jeudi 30 avril 2020 2:44

Ed Woodward dit que l’objectif principal de Man Utd reste de soutenir Ole Gunnar Solskjaer pour remporter des trophées alors que le club continue de faire face à la crise des coronavirus.

Sept semaines après la victoire de la Ligue Europa contre le LASK en Autriche, Man Utd attend de savoir quand il pourra reprendre ses activités au milieu de la pandémie de Covid-19.

Vendredi dernier, le vice-président exécutif Woodward a déclaré à ses partisans que la spéculation persistante sur les transferts d’argent massifs «Ignorer les réalités auxquelles le sport est confronté» maintenant.

Le chef de Man Utd a souligné cette position lors de la session de questions-réponses qui a suivi le forum des fans et a clairement indiqué son soutien continu au manager Solskjaer.

“C’est toujours une priorité pour nous de renforcer l’équipe et de construire sur ce que Ole est très clairement en train de faire pour nous ramener au sommet”, a déclaré Woodward. “Mais nous devons avoir une idée claire de ce que l’avenir nous réserve.

«Que va-t-il se passer avec le reste de cette saison? Quel est l’impact sur la saison prochaine? Est-ce derrière des portes closes ou devant des fans? Quel est l’impact sur les accords de diffusion, les accords de parrainage? Quel est l’impact sur les coupes nationales? Etc.

«Il y a beaucoup, beaucoup de pièces mobiles.

«Ce ne sera pas nécessairement le statu quo pour les clubs cet été.

«Il semble quelque peu inapproprié de voir des spéculations sur des transferts pour des centaines de millions dans les circonstances actuelles.

«Il y a un grand décalage entre ces histoires et les réalités économiques auxquelles sont confrontés les clubs de football en général.

“Il est clair que nous avons la chance d’être en bonne position financière par rapport à de nombreux clubs, mais nous ne sommes pas à l’abri de l’impact financier de ce que fait ce virus.

«Je dirais qu’une fois que nous aurons cette visibilité d’un chemin à travers la crise et que nous sortirons de l’autre côté de la normalité relative, alors bien sûr, nous visons à rester très compétitifs sur le marché.

“Comme je l’ai déjà dit et je l’ai dit à plusieurs reprises – nous restons déterminés à soutenir Ole pour remporter des trophées. C’est notre objectif principal en tant que club. »

Man Utd reste à la recherche de deux coupes ainsi que de la qualification pour la Ligue des Champions via la Premier League, avec «Project Restart» visant une reprise en juin.

Woodward n’était pas au courant de parler que le haut vol anglais pourrait être terminé à l’étranger et attend toujours un chemin clair en avant.

“Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que nous voulons que les supporters retournent regarder le football à Old Trafford dès que possible”, a-t-il déclaré, avant que le rideau ne se lève en France et que certains joueurs de Premier League ne retournent à des activités restreintes sur les terrains d’entraînement.

«Cela ne peut se produire que lorsque nous sommes informés que cela est sûr, et le gouvernement a clairement un mot à dire à cet égard.

“Aucune décision n’a encore été prise, mais nous pensons qu’il est possible que les matchs initiaux, en particulier ceux liés à la fin ou à la tentative de terminer cette saison, devront probablement être joués à huis clos – mais cela n’est pas encore confirmé.

“Nous ne sommes pas nécessairement satisfaits de cela, il est clair que le football exige que nos fans dans le stade soient complets, mais la santé publique doit venir en premier – et comme je l’ai dit, cela dépend du gouvernement.

“Il est important de recommencer à jouer au football et de terminer cette saison une fois que c’est sûr de le faire. Nous commençons à voir certains autres pays faire des pas positifs dans cette direction comme l’Allemagne.

“Vous avez peut-être vu dans la presse (la semaine dernière) qu’ils entraînent les joueurs, bien qu’ils ne soient pas encore ensemble correctement en équipe, mais cela arrive comme la prochaine étape du protocole et ils visent à redémarrer leur saison à partir de, je pense, le deuxième week-end de mai.

“Du point de vue du Royaume-Uni, il y a encore une énorme incertitude, donc nous tiendrons les fans informés dès que les décisions seront prises, y compris la consultation via ce forum.”

