Manchester City a tout fait pour gagner, déclare Pep Guardiola

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 6:18

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que Manchester City avait “tout fait” pour gagner lors du match nul de samedi avec Crystal Palace à l’Etihad.

Les champions de Premier League ont perdu 1-0 en première mi-temps lorsque Cenk Tosun a marqué pour les visiteurs, mais deux buts en retard de Sergio Aguero semblaient avoir remporté le match pour City.

Cependant, un but de Fernandinho dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps signifiait City a été tenu à égalité par les Eagles de Roy Hodgson.

Malgré la fin décevante du match pour l’équipe de Guardiola, l’Espagnol semblait satisfait de l’engagement montré par ses joueurs, déclarant à la BBC: «C’était un match serré, nous avons tout fait, mais ils sont arrivés deux fois et malheureusement nous n’avons pas pu gagner. [We showed] esprit incroyable ».

Ville avait une part de 72% de la possession et avait un total de 25 tirs avec six de ceux sur la cible, par rapport aux cinq tirs de Crystal Palace avec trois sur la cible.

Dans cet esprit, un frustré Guardiola sentait que son équipe en faisait assez pour gagner la victoire, en disant: «C’est difficile d’analyser quand ils tirent un corner et une contre-attaque et je pense qu’ils n’ont plus de chances.

“Nous y étions plusieurs fois mais malheureusement nous n’avons pas pu gagner”.

Le résultat laisse City 13 points derrière les leaders de la ligue Liverpool, qui a également deux matchs en main.

Interrogé sur l’écart de points, l’homme de 49 ans a simplement déclaré: «[We take it] un jeu à la fois”.