Les joueurs de Manchester City ont passé leurs deux derniers matchs à générer 31 tirs mais n’ont marqué aucun but en retour. Contre Manchester United et contre Tottenham Hotspur, City a affiché certaines de ses meilleures passes et créations toute la saison, mais lors de ces deux matchs, City a également affiché un manque inquiétant de capacité de finition, ce qui est une préoccupation majeure du Real Madrid qui se profile dans la ronde de Ligue des Champions. 16.

Manchester City a un problème de finition

Chance After Chance

Les deux matches contre Manchester United et Tottenham se sont déroulés exactement de la même manière. City a dominé la première possession, ils ont mis les deux équipes sous forte pression et ont créé des chances précoces significatives. Raheem Sterling avait des chances, Sergio Aguero avait des chances, Riyad Mahrez aussi.

Aucun d’entre eux n’est entré. City a raté toutes les chances que vous pouvez imaginer. Il y avait des filets grands ouverts manqués, des pénalités sauvées, des buts attendus de tirs manquant improbablement la marque. C’était presque comme si Man City avait été victime d’une salle placée au-dessus du but pour les empêcher de marquer.

Certains des chiffres bruts sont tout simplement stupéfiants. Lors de ces deux matchs, City a affiché un total de 4,5 xG (buts attendus) mais n’a aucun but à afficher. Ils ont eu des chances énormes comme Sterling face à face contre David De Gea, ou quand quatre joueurs de City ont dépassé Hugo Lloris. Aucun d’eux n’était même près du fond du filet.

Pourquoi cela arrive-t-il?

La question suivante évidente demeure; pourquoi Manchester City est-il devenu si mauvais à la fin? La vérité est que City, en tant qu’équipe, n’a jamais été excellente en finition. Ce n’est pas comme si quelqu’un confondait Sterling ou Gabriel Jesus avec les finisseurs cliniques sur leur meilleure forme de toute façon.

Les chiffres le confirment. Sterling et Jesus ont tous deux un nombre xG Premier League plus élevé que leurs objectifs réels, et le pourcentage de tir de Sterling sur le pourcentage cible a considérablement chuté. Il a mis 48% de ses tirs cadrés la saison dernière, alors que cette saison il n’obtient que 30% de ses tirs cadrés.

Sterling n’est pas le seul joueur de Manchester City à avoir raté la marque. Kevin De Bruyne a été l’un des joueurs les plus prolifiques de la ville cette saison. Pourtant, malgré 16 passes décisives en championnat, le Belge a tenté le plus de tirs au sein de l’équipe et n’a gardé qu’un maigre 25% d’entre eux sur la cible.

Certains de ces coups sont de simples coups manqués, mais certains de ces coups sont aussi des erreurs. Beaucoup de bons coups semblent mauvais lorsque la décision finale est incorrecte ou que la touche finale est ratée, et c’est ce que nous examinons ici; une équipe qui crée de grandes chances défaites par leur propre malheur.

Et maintenant?

La partie la plus difficile de ce problème de finition consiste à trouver une solution. City semble faire les bonnes choses dans toutes les autres parties du terrain, mais il ne termine tout simplement pas ses chances.

Pep Guardiola l’a mieux dit après le match. “Qu’avons nous à faire? Je ne sais pas. On est là, on est dans la surface, au point de penalty, seul avec le gardien à deux joueurs et on ne peut pas marquer de but. Peut-être qu’un jour, on fait un clic et ça change. L’équipe est bonne, j’aime leur façon de jouer mais ce n’est pas suffisant. »

C’est du football. Vous pouvez tout faire correctement en tant que joueur ou entraîneur et devez toujours répondre aux questions sur ce qui n’a pas fonctionné. Bien que le problème de Manchester City soit sérieux, il n’est pas impossible qu’il se répare.

Mais, comme l’écrivait Sam Lee dans The Athletic: “Il est difficile de savoir s’il faut être encouragé par la qualité des chances créées ou alarmées par l’état de la finition – et impossible de savoir dans combien de temps cela va changer.”

