Manchester City cherche à remplacer Sergio Agüero en Premier League | Premier League

Manchester City est l’un des clubs les plus puissants du monde, non seulement en raison de son budget important, mais aussi du nombre impressionnant de titres qu’il a atteint ces dernières années. L’un des grands protagonistes de toute cette gloire dans Sergio Agüero.

Le joueur argentin a grandement collaboré à l’obtention de treize championnats depuis son arrivée au club, en plus de devenir à l’étranger avec plus de buts en Premier League à travers l’histoire. C’est pourquoi le club a décidé de le laisser à l’attaquant alors que ce sera la fin de son histoire avec le club.

Selon Mail Daily Mail ‘, les directeurs de club ne veulent pas qu’Agüero se sente qu’ils le retirent ou qu’il n’est plus utile pour le club, au contraire, ils ont laissé au joueur le soin de décider quand il est temps de partir. De plus, le jour où l’Argentine prend sa décision peut partir sans aucun frais.

“Compte tenu de leur position comme l’un des joueurs les plus emblématiques du club, les patrons de la ville sont prêts à laisser Agüero dicter leur propre sortie et ne veulent pas que je les prépare à leur départ tout en étant une star”, explique le média anglais. .

Cela indique également que les cityzens prépareraient déjà le remplacement du buteur historique du club, et auraient les yeux rivés sur Harry Kane et Lautaro Martínez, ceux-ci étant les plus optionnels.

Le “ Kun ” a toujours un contrat d’un an et demi avec Manchester City et un départ rapproché du joueur n’est pas prévu, mais le club se prépare déjà à combler le vide qui laisserait l’idole maximale de l’actuel champion d’Ingalterra.