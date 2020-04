Manchester City confirme que la mère de Pep Guardiola est décédée des suites d’un coronavirus

Manchester City a confirmé la mort de Dolors Sala Carrió, la mère de leur entraîneur, Pep Guardiola. L’homme de 82 ans est décédé des suites d’une infection à coronavirus.

Guardiola est également le manager le plus titré de Barcelone et un ancien capitaine du club de ses jours de jeu. Il avait récemment fait la une des journaux pour avoir fait un don d’un million d’euros pour lutter contre le virus.

La nouvelle survient alors que le virus continue de ravager des familles à travers le monde, bien que le problème en Espagne soit pire que presque n’importe quel autre pays.

Les responsables de la ville de Barcelone avertissent que les services de crémation pourraient bientôt être submergés si les gens continuent de mourir à un rythme sans précédent. Les experts en santé continuent d’insister pour que le public reste à la maison dans la mesure du possible et maintienne la distance lorsqu’il est contraint de faire des déplacements essentiels. Se laver les mains correctement est également une étape importante pour lutter contre le virus et les masques peuvent offrir une certaine protection.