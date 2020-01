Manchester City contre Manchester United

Avec Nemanja Matic un doute majeur pour le match de demain à l’Etihad, Olé Gunnar Solskjaer a complètement manqué d’options au milieu de terrain, avec seulement Fred restant pour tenir le fort.

Nous pensons que United ayant besoin de combler un déficit de deux buts lors de cette demi-finale aller de la Coupe Carabao, si le Serbe n’y parvient pas, Ole Gunnar Solskjaer n’aura guère d’autre option pour tenter le coup et aligner une formation offensive.

Le manager s’en tiendra probablement à trois à l’arrière pour essayer d’étouffer le trio offensif de City, qui pourrait être Raheem Sterling, Sergio Aguero et Bernado Silva. Il est peu probable qu’il jette Eric Bailly, qui est à nouveau en forme, dans une égalité aussi cruciale et restera donc avec Phil Jones aux côtés de Maguire et Lindelof.

Malgré la belle performance de Diogo Dalot contre Tranmere, Aaron Wan-Bissaka devrait être rappelé à la position arrière de l’aile droite avec Luke Shaw ou Brandon Williams occupant le flanc gauche.

Fred s’asseyait alors au milieu de terrain central, avec Andreas Pereira à droite, Juan Mata au numéro 10 et Dan James à gauche.

Anthony Martial sera préféré au prolifique Mason Greenwood à l’avant.

Voici donc notre programmation prévue pour le jeu: