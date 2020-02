Manchester City: déclaration après pénalité de ne pas jouer la Ligue des champions par l’UEFA 2020 | Premier League

Manchester City a été «expulsé» des tournois internationaux, en particulier de la Ligue des champions pendant deux saisons à la suite d’une décision de l’UEFA.

Pour le fair-play financier, le club anglais ne peut pas participer à ces tournois au cours des deux saisons suivantes. Problème qui affecte brutalement l’économie et le football de l’équipe citoyenne.

En désaccord, évidemment, le club a décidé de publier une déclaration et a expliqué que c’est une décision qui ne réglementait que l’UEFA, de sorte qu’il demanderait un «procès plus impartial».

Communiqué de la ville:

“Manchester City est déçue mais pas surprise par l’annonce faite aujourd’hui par la Chambre de jugement de l’UEFA. Le club a toujours anticipé la nécessité ultime de rechercher un organe et un processus indépendants pour examiner en toute impartialité l’ensemble des preuves irréfutables à l’appui de votre position

En décembre 2018, l’enquêteur en chef de l’UEFA a publiquement anticipé le résultat et la sanction qu’il avait l’intention d’envoyer à Manchester City, avant même l’ouverture d’une enquête. Le processus ultérieur défectueux et constamment divulgué de l’UEFA qu’il a surveillé a fait naître des doutes quant au résultat qu’il produira. Le Club s’est officiellement plaint auprès de l’instance disciplinaire de l’UEFA, plainte qui a été validée par une décision du TAS.

Autrement dit, il s’agit d’une affaire engagée par l’UEFA, traitée par l’UEFA et jugée par l’UEFA. Ce processus préjudiciable étant désormais terminé, le Club recherchera un procès impartial dans les plus brefs délais et, par conséquent, dans un premier temps, entamera la procédure devant le Tribunal arbitral des sports dès que possible. ”