Manchester City doit s’appuyer sur une semaine merveilleuse

Londres, ANGLETERRE – 01 mars: Kyle Walker et John Stones de Manchester City lèvent le trophée de la Coupe Carabao après la finale de la Coupe Carabao entre Aston Villa et Manchester City au stade de Wembley le 1er mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Sebastian Frej / MB Media / .)

Manchester City doit capitaliser sur les enseignements tirés d’une semaine fantastique. Leur victoire en Ligue des champions contre le Real Madrid et le triomphe de la Coupe du Carabao contre Aston Villa sont, en eux-mêmes, des réalisations impressionnantes, mais Pep Guardiola doit apprendre des bons et des mauvais matchs des deux matches pour continuer à poursuivre ses nobles objectifs tout au long de la saison.

Manchester City de Pep Guardiola doit s’appuyer sur une semaine merveilleuse

La finale de la Coupe Carabao

Manchester City a joué ce qui a été globalement une première mi-temps assez solide en finale de la Coupe Carabao. Comme prévu, Aston Villa a volé. C’est ce qu’une équipe comme Villa doit faire pour participer à une finale de coupe. Ils ont créé des demi-chances au début, forçant des dégagements opportuns et une tête au-dessus de la barre, mais après la tempête précoce, Manchester City a pu prendre le contrôle du match.

Une fois qu’ils ont pris le contrôle, les choses se sont vraiment ouvertes. Une grande partie de la première mi-temps est passée par le côté gauche du terrain. Le partenariat David Silva – Raheem Sterling était en pleine forme à ces moments, mais la plupart de leur jeu combiné était un appât pour le changement, et cela a fonctionné à la perfection.

Pour le premier but, la possession de la gauche mène à une passe dans Rodri. Quand il reçoit le ballon, la défense de Villa ombrage le côté gauche, laissant Phil Foden grand ouvert à droite. Le jeune coureur parfaitement chronométré derrière la défense, Rodri l’a trouvé, il l’a reconduit à travers le but et Sergio Aguero a volé à la maison.

C’est le type de mouvement qui manquait à l’attaque de City cette saison. Le changement rapide et la course au-delà de la défense ont été le pain et le beurre de City pendant deux saisons. Pourquoi? Eh bien, Riyad Mahrez et Bernardo ne sont pas susceptibles de faire cette course, et sans l’interaction Silva-Sterling, cette course a été mieux couverte cette saison.

John Stones

John Stones s’est effondré sous une balle qu’il aurait dû gérer. En omettant de le faire, il a laissé City extrêmement exposé. Anwar El-Ghazi a réalisé un joli centre et Mbwana Samatta l’a ramené magnifiquement à la maison.

Dans une performance par ailleurs exceptionnelle, une seule erreur de Stones est tout ce qui se démarque. L’Anglais n’a jamais été le meilleur défenseur, mais il semble que chaque erreur qu’il a commise a mené à un but cette saison. Il a toujours cette erreur cruciale, une mauvaise décision ou une mauvaise passe qui peut coûter à son équipe. L’espoir quand City l’a acheté était qu’avec le temps, cela disparaîtrait.

Quatre ans plus tard, Stones commet toujours ces erreurs cruciales. C’est la faille qui mènera probablement à la fin de sa carrière à Manchester City cet été. Cette décision ne serait pas nécessairement le produit de cette performance en particulier, mais les fans de City sauront exactement pourquoi quand Stones passera.

La seconde moitié

La deuxième moitié de ce jeu était une histoire complètement différente. Une tonne de crédit doit être accordée à Aston Villa. Ils ont joué avec le feu et l’esprit d’une équipe qui tentait la gloire. L’équipe de Dean Smith a limité Manchester City en seconde période. C’est ce qui leur a donné la chance qu’ils avaient à la fin.

Lorsque cette fin est arrivée, Manchester City était prêt et a résisté à la tempête. Les dix dernières minutes environ ont vraiment semblé que Villa pourrait être en mesure d’égaliser, et ils l’auraient fait sans l’héroïque de Claudio Bravo. On se souviendra probablement de son temps à City pour toutes les mauvaises raisons, mais Bravo a retiré le plus gros arrêt de sa carrière City dans les derniers instants d’une victoire finale en coupe. Terminer ce jeu a pris le type de résilience qui peut vraiment galvaniser les joueurs à l’avenir.

Plats à emporter à Manchester City

Il y avait quelques éléments de ce match sur lesquels Manchester City devait s’appuyer. Cela commence par Raheem Sterling. Il avait vraiment eu du mal avant de manquer quelques semaines avec une blessure, mais son jeu combiné avec le retour de David Silva et Oleksandr Zinchenko était un spectacle que les fans de Manchester City avaient cruellement manqué.

L’importance de leur jeu combiné pour le succès de Manchester City est quelque chose que beaucoup ont négligé cette saison. Ce match contre Villa a montré à quel point leur jeu combiné est précieux pour ouvrir l’autre côté du terrain, où Foden était le bénéficiaire.

Foden était superbe dimanche. Son rôle isolé sur le côté droit lui a donné l’espace parfait pour parcourir la défense de la Villa, et avant que les fans de City ne se lèvent pour lui demander de jouer plus, il vaut mieux qu’il continue à jouer le montant qu’il fait . Andres Iniesta n’a pas été précipité dans un rôle de départ à Barcelone ni Foden; son heure viendra.

Photo principale

Intégrer à partir de .