Manchester City en pole position si Lionel Messi quitte Barcelone

Si Lionel Messi quitte Barcelone, Manchester City estime qu’ils sont les mieux placés pour le signer, selon un nouveau rapport du Manchester Evening News. Après la dernière explosion de Messi et tout le drame qui l’entoure, les équipes sont à nouveau alertées sur la possibilité que Messi puisse quitter Barcelone.

Manchester City en pole position si Lionel Messi quitte

C’est un Big If

Barcelone est en crise. L’équipe a du mal, elle a changé d’entraîneur et le conseil d’administration cause d’énormes problèmes. Une fois que Messi s’est plaint de la situation du club sur Instagram, on pouvait presque entendre les rumeurs de Manchester City s’écrire.

Manchester City aura toujours le sentiment d’avoir une chance de signer Messi. Ils ont l’argent et beaucoup de gens avec qui il aime travailler.

La réalité est que Messi ne jouera probablement jamais en Angleterre. L’Argentin a déclaré dans le passé qu’il ne quitterait Barcelone que pour revenir en Argentine, mais même son rêve de revenir jouer pour Newel’s Old Boys, le club où il a commencé à jouer quand il était enfant, semble peu probable.

Il a toujours clairement exprimé ses intentions. Il va essayer de le faire fonctionner avec Barcelone. Même cette dernière poussière a déjà été éliminée, avec Messi et Eric Abidal qui font amende honorable.

Enfin, Messi dispose d’une clause contractuelle qui lui permet de renouveler son contrat d’année en année. Donc, ce n’est probablement pas la dernière fois que nous entendons parler de ces rumeurs. Mais, chaque rumeur sur l’avenir de Messi doit être lue attentivement. Les représentants de Messi sont intelligents et ils utiliseront cette clause pour faire pression sur un conseil qui a fait un travail terrible pour garder l’équipe autour de lui à son meilleur depuis les années où il a été là.

