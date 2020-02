Manchester City et Arsene Wegner se réjouissent du penalty de l’UEFA 2020 | Premier League | Football américain























































































































Le technicien d’Arsenal a attaqué Manchester et a parlé de la pénalité infligée.

L’équipe de Guardiola ne sera peut-être pas dans les prochaines saisons des champions par pénalité.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

18 février 2020 à 11 h 44

Manchester City a été sanctionnée par l’Uefa pour fairplay financier et ne pourra pas disputer de tournois internationaux pour les deux prochaines saisons, coup très dur pour le club anglais.

Arsène Wegner, une technicienne d’Arsenal, était satisfaite de la sanction subie par l’équipe citoyenne et a indiqué que les règles devaient les respecter.

“J’ai toujours plaidé pour le respect des règles et pour forcer les clubs à travailler en fonction du revenu réel dont ils disposent. Les règles sont ce qu’elles sont et doivent être respectées. Ceux qui ne les respectent pas et sont surpris d’essayer de les éviter à travers des structures plus ou moins légal, il doit être puni “, a-t-il commencé en disant lors des Laureus awards.

Enfin, il a parlé du passé et des raisons pour lesquelles il est d’accord avec la sanction. “Ils ont acheté tous mes joueurs. Le sport essaie de faire respecter les règles. S’il n’y a pas de respect pour eux, ce n’est pas un vrai sport. Lorsque vous participez à une compétition comme la Ligue des Champions, vous savez que vous êtes là parce que vous avez suivi les règles “il a fini.

