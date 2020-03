Manchester City, Gundogan: “Nous acceptons cette situation. Le match aller contre le Real Madrid …”

Le soir où le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid, le milieu de terrain anglais, aurait dû être joué Ilkay Gundogan a déclaré aux cahiers de Marca: “Nous espérons qu’au final, nous pourrons jouer au jeu car cela signifierait que tout a été résolu. C’est dommage, mais il n’y a pas d’autre choix que d’accepter cette situation exceptionnelle que nous vivons. Évidemment, je manque le football et ces jeux fantastiques que nous allions jouer, mais ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas le faire. Nous devons attendre. Nous n’avons joué que la moitié du jeu et la différence n’est qu’un but, donc vous ne pouvez pas faire confiance. Le Real Madrid est toujours dangereux L’analyse du match aller? C’était un match très intense. On les attendait beaucoup dans la première phase du match et je pense que Real est mieux entré dans le jeu. Mais on a grandi et on y a cru jusqu’au bout. une victoire incroyable, car gagner au Bernabéu en Ligue des champions … est une victoire que les joueurs et le club voulaient vraiment. “