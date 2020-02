Manchester City recourt au TAS

Manchester City a lancé sa défense contre les accusations de l’UEFA correspondant à des apports de capitaux effectués illégalement en mentant dans les montants générés par les contrats publicitaires. Le plus haut corps du football européen veut quitter les Britanniques sans concourir au cours des deux prochaines saisons en Champions et en Ligue Europa.

26/02/2020

À 13 h 59

CET

Antonio Tuachi

Le TAS a confirmé avoir reçu la demande de l’ensemble des citoyens et a déclaré dans un communiqué: “Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a déposé un recours déposé par le club de football de Manchester City contre l’Union des associations européennes de football (UEFA)”.

Le communiqué est le suivant: “Le recours est dirigé contre la décision de la Chambre d’arbitrage de l’organe de contrôle financier des clubs de l’UEFA (CFCB) du 14 février 2020 dans laquelle Manchester City a été réputé avoir enfreint le Règlement sur les licences des clubs et le fair-play financier de l’UEFA et sanctionné à l’exclusion des deux prochaines saisons de compétitions interclubs de l’UEFA pour lesquelles le club se qualifierait et ordonnerait payer une amende de 30 millions d’euros“.

Enfin, le TAD explique le processus à suivre: “D’une manière générale, les procédures d’arbitrage d’appel du TAD impliquent un échange de communications écrites entre les parties pendant la formation d’un groupe d’arbitres. Une fois le groupe spécial constitué formellement, il émet des instructions procédurales, qui comprennent, entre autres, Tenir un public. Après l’audience, le comité délibère puis rend sa décision sous la forme d’une sentence arbitrale.. Il n’est pas possible d’indiquer pour l’instant quand un verdict sera rendu finale

La résolution affectera directement la planification sportive de l’équipe Pep Guardiola. Ces derniers jours, les rumeurs sur le départ de certaines de ses stars qui ne seraient pas disposées à ne pas jouer la Ligue des champions au cours des deux prochaines saisons ont explosé.