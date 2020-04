Manchester City rejoint la course pour signer Lautaro Martinez, déclenchera le rachat

Tout comme il semblait que Manchester United obtiendrait une course plus claire au Lautaro Martinez de l’Inter Milan, trois autres clubs seraient à la recherche de sa signature, selon The Sun.

L’attaquant a été en grande forme pour les Nerazzurri cette saison, marquant 16 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues.

Il a été largement rapporté ces derniers mois que Barcelone et les Red Devils étaient en compétition pour la signature de l’Argentin. Le Barça était en pole position et devait déclencher sa clause de libération de 102 millions de livres sterling en juillet.

Cependant, comme indiqué ici hier, des querelles internes et une crise financière semblent avoir mis à mal les plans de transfert de Blaugrana, laissant United sur la sellette.

Mais Phil Thomas du Sun, qui ne mentionne même pas United comme candidats à la signature de Martinez, affirme que Manchester City est prêt à respecter la clause de libération de 22 ans, qu’il cite comme un chiffre inférieur de 97,5 millions de livres sterling.

Thomas affirme également que le Real Madrid et Chelsea sont dans le mélange, mais ne sont pas disposés à égaler ces frais de rachat.

Pendant ce temps, Corriere Dello Sport a cité le vice-président de l’Inter Milan, Javier Zanetti, disant que son attaquant vedette ne va nulle part.

“Il n’a que 22 ans et a un grand avenir devant lui et il est normal que les grandes équipes comme lui”, a déclaré Zanetti.

“Mais je suis convaincu qu’il sera toujours à l’Inter pendant de nombreuses années à venir, je le vois heureux avec nous.”

Si City – ou n’importe quel club – déclenche la clause de libération, qui n’est active que pendant les deux premières semaines de juillet, il n’y a pas grand-chose que l’Inter puisse faire pour empêcher le joueur de partir s’il souhaite continuer. Cependant, avec les Sky Blues face à une interdiction de l’UEFA de 2 ans, Barcelone dans le chaos et United pas sûrs de pouvoir garantir le football de la Ligue des champions la saison prochaine, rester sur place pourrait en effet être l’option préférée du “Nouvel Aguero”.

