MANCHESTER CITY, SANCTIONNÉE POUR DEUX ANS SANS CHAMPION APRÈS AVOIR ENFREINT LES RÈGLES FINANCIÈRES

Les Citizens ne participeront pas à ce concours car ils exagèrent les revenus de leur parrainage dans leurs comptes entre 2012 et 2016

Une punition sévère ! Manchester City de la Premier League va manquer les deux prochaines campagnes de la Ligue des champions pour avoir violé les règles du code de conduite financière.

Selon une déclaration partagée par l’UEFA, les citoyens seront punis et condamnés à une amende de 30 millions d’euros pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

“Suite à une audience tenue le 22 janvier 2020, la Chambre d’arbitrage de l’Organe de contrôle financier des clubs de l’UEFA (CFCB), présidée par José da Cunha Rodrigues, a notifié aujourd’hui au Manchester City Football Club la décision finale sur l’affaire qui lui a été renvoyée par l’enquêteur en chef du CFCB.

“Le comité d’arbitrage, après avoir examiné toutes les preuves, a conclu que le Manchester City Football Club a commis de graves infractions au Règlement de l’UEFA sur les licences de club et les jeux financiers en exagérant les revenus de son parrainage dans ses comptes et dans les informations sur le solde soumises à l’UEFA entre 2012 et 2016”, indique le message.

Enfin, l’information précise qu’en plus de l’amende financière, la Chambre des prix a imposé des mesures disciplinaires aux citoyens et qu’ils ne pourront pas participer aux saisons 2020/21 et 2021/22 de la Ligue des champions.