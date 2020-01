Manchester City s’apprête à offrir 100 millions d’euros à Bruno Fernandes

Quand vous pensiez que la saga Bruno Fernandes ne pouvait pas empirer, Correio de Manha a lancé à Manchester United une énorme balle courbe, signalant que Manchester City avait rejoint la course pour signer le talentueux milieu de terrain.

Le point de vente rapporte que City est prêt à offrir 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling) pour signer le joueur de 25 ans du Sporting Lisbon à la fin de la saison.

Si c’était vrai, cela représenterait une bien meilleure affaire pour le Sporting que tout ce que les Red Devils ont mis sur la table. Non seulement c’est un chiffre beaucoup plus élevé, mais cela permettrait aux Lions de garder leur joueur vedette et leur capitaine pour le reste de cette campagne.

Cela pourrait également être une proposition beaucoup plus attrayante pour Fernandes, qui aurait presque certainement la garantie du football en Ligue des champions et la chance de jouer sous Pep Guardiola.

Les citoyens peuvent également utiliser la perspective de faire équipe avec leur compatriote Bernado Silva et des joueurs de classe mondiale tels que Kevin de Bruyne et Sergio Aguero comme appât pour attirer la star portugaise.

Il pourrait bien entendu s’agir de fausses nouvelles, diffusées soit par le Sporting pour faire pression sur United pour qu’il accède à leurs demandes, par l’agent de Fernandes pour augmenter les enchères, soit simplement par le journal portugais lui-même pour en vendre des exemplaires. Cependant, avec David Silva maintenant âgé de 34 ans, ce serait certainement une décision très logique pour City de renforcer sa propre équipe avec l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, tout en tirant un snook sur leurs voisins et rivaux.