Manchester City suspendu pour deux ans de la Ligue des champions

Manchester City a été suspendu pendant deux ans sans jouer la Ligue des champions et a été condamné à une amende de 30 millions d’euros pour avoir enfreint le fair-play financier et gonflé ses sponsors entre 2012 et 2016.

Cette résolution intervient après que la Chambre d’arbitrage de l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA, présidée par José da Cunha Rodrigues, ait tenu une audition le 22 janvier.

L’UEFA a publié la nouvelle dans un communiqué de presse.

“Le comité d’arbitrage, après avoir examiné l’ensemble des preuves, a conclu que le Manchester City Football Club avait commis de graves violations du Règlement de l’UEFA sur les licences de club et le jeu financier en surévaluant les revenus de sponsoring dans ses comptes et les informations de bilan soumises à l’UEFA entre 2012 et 2016.

“Le Comité d’arbitrage a également conclu que, en violation des règlements, le Club n’a pas coopéré à l’enquête de la CFCB sur cette affaire”, lit-on dans le texte.

Cette mesure entrera en vigueur à partir des saisons 2020-21 et 2021-22, en plus de l’amende de 30 millions d’euros. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la CAS.