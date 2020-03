Manchester City vs Arsenal LIVE Time, Channel, Where to watch Pending Match Premier League 2019-2020

Jeu très attractif que nous aurons ce mercredi 11 mars en duel en attendant la Premier League 2019-2020, quand il Manchester City Chercher à profiter de leur statut local pour reprendre le chemin du triomphe en se consolidant en tant que sous-leader, mais ils recevront un Arsenal qui va essayer de surprendre dans le Stade Etihad.

Heure et canal Manchester City vs Arsenal

Siège: Etihad Stadium, Manchester, Angleterre

Heure: 19h30 depuis le Royaume-Uni. 13h30 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14h30 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16h30 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11h30 PT / 14h30 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

Manchester City vs Arsenal LIVE

L’image de Manchester City réalise une bonne campagne, mais ils savent que le titre est devenu incontrôlable, ils ne cherchent donc qu’à égaler la deuxième position. En 28 jours, ils ont ajouté 18 victoires, 3 nuls et ont été battus 7 fois.

Les Citoyens ils arrivent battus, car dimanche dernier ils ont visité le Manchester United dans le Derby de Manchester battu 2-0, ils essaieront donc de retourner sur le chemin du triomphe.

De son côté, le Arsenal Si vous avez une campagne décevante en vous battant au milieu, vous aurez besoin d’un gros close si vous voulez atteindre les compétitions européennes. Ils ajoutent 9 victoires, 13 nuls et 6 matchs perdus.

Les Gunners ils viennent faire une pause le jour du week-end dernier quand ils ont reçu West Ham dans un affrontement serré, mais ils ont réussi à se définir en leur faveur grâce au score solitaire de Alexandre Lacazette à 78.

Les deux Manchester City comme lui Arsenal ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Citoyens en deuxième position avec 57 points, tandis que le Gunners neuvième mars avec 40 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Manchester City vs Arsenal.

