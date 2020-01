Manchester City vs Manchester United LIVE Time, Channel, Where to watch 2019-2020 League Cup Halfifinals

Partidazo de pouvoir au pouvoir, bien que cela semble tout défini, nous aurons ce mercredi 29 janvier lors du retour des demi-finales de la Coupe de la Ligue 2019-2020, quand il Manchester City Cherchez à signer votre billet pour la finale dès réception d’un Manchester United qu’il devra partir pour le miracle lors de sa visite à Stade Etihad.

Comment les équipes arrivent

L’image de Manchester City réalise une bonne saison en Premier League, mais la réalité est que le titre est devenu pratiquement impossible, vous devez donc parier sur les Coupes si vous souhaitez récolter des trophées cette année.

Les Citoyens ils avaient une activité pour la dernière fois dimanche dernier quand ils ont reçu Fulham en FA Cup atteignant leur classement au cinquième tour après les avoir battus 4-0 avec un double de Gabriel Jesus et les annotations d’Ilkay Gundogan et Bernardo Silva.

De son côté, le Manchester United a un tournoi irrégulier en Premier League se classant cinquième, ils doivent donc parier sur les Coupes pour se battre pour les trophées.

Les Diables rouges Ils ont également eu de l’action pour la dernière fois dimanche dernier lors de leur visite chez Tranmere Rovers, remportant une victoire écrasante 0-6 avec des buts de Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial et Mason Greenwood.

Les deux Manchester City comme lui Manchester United ils savent qu’ils jouent le tout pour le tout ce mercredi à la recherche du billet pour la finale, mais la réalité est que tout semble défini, étant donné que lors du match aller à Old Trafford, le Citoyens ils ont remporté une victoire brutale 1-3 avec les scores de Bernardo Silva, Riyad Mahrez et un autogol d’Andreas Pereira, tandis que Marcus Rashford escompté par les Red Devils gardant une petite bougie allumée.

Heure et canal Manchester City vs Manchester United

Le jeu entre Manchester City vs Manchester United il sera joué à 19h45, 19h45 heure locale en Angleterre; aux États-Unis, il commencera à 11 h 45 dans le Pacifique et à 14 h 45 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras et Nicaragua: 13 h 45

Colombie, Équateur, Panama et Pérou: 14 h 45

Bolivie et Venezuela: 15h45

Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay: 16 h 45

Diffusion de la fête Manchester United vs Manchester City LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale; en Amérique du Sud, ce sera pour ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en ESPN +. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux et sur Coupe EFL qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Manchester City vs Manchester United EN DIRECT

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes qui seront déterminées à gagner, bien que le Citoyens sont clairement les favoris pour gagner et avancer, ce serait un exploit si Diables rouges Ils réalisent le retour. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Manchester City vs Manchester United.

