Manchester City vs Wolverhampton: buts et meilleurs moments du match | Premier League

Manchester City a dépensé sa dernière cartouche pour faire face à Liverpool et l'a perdu avec une défaite contre Wolverhampton (3-2), après un retour mené par Adama Traoré, auteur d'un but et d'une passe décisive avec laquelle il a quitté l'équipe de Pep Guardiola pour 13 points de leader avec un jeu de plus.

Maintenant, après une autre crevaison, les ‘Cityzens’, à l’exception de l’hécatombe de Liverpool lors du match retour, ont dit adieu au titre de la Ligue. Avec leurs principaux rivaux pour le titre insoluble, ils ne pouvaient pas échouer devant l'un de leurs bourreaux de ce parcours en Premier League, qui a réussi à remporter pour la deuxième fois ce parcours à Manchester City.

Le Calvaire a commencé par une longue passe du centre Conor Coady à l'arrière de la télécommande argentine Nicolás Otamendi vers Diogo Jota. Devant Ederson, le Portugais a battu le gardien de but avec un chapeau et s'est retrouvé au sol renversé par son rival. L'expulsion, juste, a condamné la ville. Guardiola a sorti l'Argentin Sergio Agüero du champ pour que Claudio Bravo puisse entrer au Chili.

Il a sacrifié un joueur qui est venu au rendez-vous avec des problèmes physiques et un peu de ressentiment. Avec succès, il a choisi un footballeur qui était douteux jusqu'à la dernière minute et avec un 4-4-1, avec Raheem Sterling au bout, il a réussi à tenir Wolverhampton. Fait intéressant, les loups n'ont rien généré pendant les 45 premières minutes. Avec un joueur de plus sur le terrain, il n'a pas su profiter de sa supériorité. Seul Adama Traoré a insisté pour appliquer plus de révolutions au duel, mais il l'a fait sans succès.

Sans trop de stress, la City a remporté un prix très précieux grâce à une pénalité très claire commise par Leander Dendoncker pour avoir renversé Ryhad Mahrez. Après avoir examiné le VAR, Sterling a dû lancer deux fois pour marquer. Tout d'abord, après un arrêt du Portugais Rui Patricio, il a répété car deux joueurs Wolves sont entrés dans la zone avant le lancement. Puis il a rencontré à nouveau Rui Patricio, mais Sterling lui-même a repris le rejet pour ouvrir le score. Il n'y avait pas beaucoup plus d'histoire dans les 45 premières minutes.

Les Wolves, qui rêvaient de remporter la City pour la première fois deux fois dans la même saison, la vie était compliquée quand il avait tout en sa faveur pour accomplir cet exploit. Une pénalité, a commencé le chemin de la défaite qui a été prolongée quelques minutes après la reprise.

Dans un deuxième coup, avec une triangulation parfaite entre Rodri, Kevin De Bruyne et Sterling qui a culminé le troisième, l'équipe de Guardiola a pris plus d'avantage et a léché un deuxième but qui semblait mettre fin à toute aspiration des Loups à obtenir un point.

Traoré est alors apparu. Maintenant, plus inspiré, il a commencé à gagner ses duels avec Mendy. Si dans la première partie il ne pouvait pas avec le Français, dans la seconde il changeait de table et provoquait avec son insistance la réaction de son équipe. Il a lui-même obtenu le prix du but avec un zapatazo de l'extérieur de la zone avec plus d'une demi-heure de jeu devant lui, puis il s'est vengé personnellement de Mendy pour gagner la bataille personnelle.

Au dernier souffle, Traoré a volé son portefeuille dans la zone et a donné le ballon au Mexicain Raúl Jiménez, à l'aise à égalité. Mendy, blessé à mort, a permis au meilleur joueur de Wolverhampton de se présenter comme le héros d'une équipe qui, enhardie, a fait la troisième à une minute de la fin grâce à l'Irlandais Matt Doherty.

C'était le certificat de décès de la City, qui, avec un match de plus, terminait la journée de boxe à treize points du leader, Liverpool. L'équipe allemande Jurgen Klopp savoure déjà la Premier League.